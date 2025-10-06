Muere un hombre de 65 años tras un incendio que se desató de madrugada en el interior de una vivienda de Collado Villalba

Los bomberos y el Summa 112 en Collado Villalba. 112 Comunidad de Madrid

Un hombre de 65 años ha muerto durante la madrugada de este lunes en un incendio que se ha producido en un edificio de cuatro alturas en el municipio de Collado Villalba.

Según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid, la llamada alertando del suceso se ha producido hacia las 5.40 horas.

En concreto, la vivienda afectada estaba situada en la carretera de Galapagar número 28.

El fuego se había iniciado en la vivienda ubicada en el segundo piso. Un total de seis dotaciones de bomberos han acudido hasta el lugar para sofocar las llamas.

En el interior del piso han encontrado a un hombre de 65 años que estaba en parada cardiorrespiratoria.

Tanto los bomberos como los sanitarios del Summa 112 han iniciado las maniobras de reanimación, pero finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento de este hombre.

Según informan los servicios de emergencias, no ha habido más afectados o heridos en este incendio y todos los vecinos han podido regresar a sus casas. La Guardia Civil investiga las causas de este incendio.

Asesinato en Vallecas

Este incendio se produce después de un fin de semana marcado por diversas reyertas e incluso un homicidio.

Un hombre de 51 años falleció en la noche del pasado viernes tras ser agredido con un arma blanca en el pecho en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Tras iniciar la investigación, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón de 57 años por su presunta participación en estos hechos.

Los hechos sucedieron a las 22 horas, cuando se recibió una llamada por parte del CIMACC-091, con motivo de una pelea entre dos individuos en la que uno de ellos había sido herido con un arma blanca a la altura del número 40 de la calle Carlos Aurioles.

Pocos minutos después, efectivos del SAMUR-Protección Civil han asumido la asistencia sanitaria y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el hombre había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Los profesionales han prolongado los intentos de reanimación durante más de 30 minutos, sin que finalmente se haya podido revertir el estado del paciente, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Poco después, la Policía encontró en las inmediaciones al responsable, procediendo a su detención por un delito de homicidio.