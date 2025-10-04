El bonito nombre de la hija de Amaia Salamanca: de origen latino, significa "la paz de Dios" y está muy de moda en Madrid

Ser profeta en tu tierra es uno de los aspectos más complicados que hay en la vida. Si la posibilidad de triunfar, sea en el ámbito de la vida que sea, ya es remota, menos aún parece hacerlo en una gran región donde la competencia es mucho mayor, como sucede en Madrid.

Aunque siempre hay valientes que lo consiguen, como le sucede a Amaia Salamanca. La madrileña, después de una dilatada carrera a pesar de su juventud, se ha convertido en una de las actrices más famosas de España. Por ello, se ha convertido en una de las figuras más admiradas en su propia tierra.

Tanto es así que, debido a ese cariño, no duda en regresar cada vez que puede a sus orígenes y en disfrutar de su vida cerca del ambiente de la capital. Eso sí, siempre que sus compromisos se lo permiten. La de Coslada, después de mucha pelea y esfuerzo, ha conseguido asentar su vida a sus 39 años.

Además, lo ha hecho por completo, no solo en el plano profesional, sino también en el personal. La intérprete ha formado una familia de anuncio junto al empresario Rosauro Varo. Y es que ambos tienen tres hijos que dan alegría y color a su casa.

Los más pequeños, Nacho y Mateo. Y la reina de la casa. El 'ojito' derecho de Amaia. Olivia, una figura muy especial dentro de la casa y cuya venida al mundo supuso una gran alegría para la pareja y una explosión de felicidad. Además, su nacimiento y la elección de su nombre se produjeron en unas circunstancias muy especiales.

¿Qué significa el nombre de Olivia?

A pesar de que en los últimos años se ha ido popularizando algo más, Olivia es un nombre que podríamos considerar moderno. No en su concepción, ya que su origen es muy antiguo, sino en su uso. Y es que actualmente se asocia con chicas jóvenes.

Olivia es un nombre que tiene una gran relación con la tierra. Como no podía ser de otra forma, procede del latín, de la voz olivus, y su significado literal es oliva. Sin embargo, su conversión a nombre de mujer esconde un significado muy especial.

Lógicamente, no se atribuye al fruto, sino a la simbología que tiene este árbol de hoja perenne muy típico del sur de España y de la zona de Castilla-La Mancha y Extremadura. Y es que solo hace falta caer en la cuenta de qué significa la ramita de olivo: la paz.

Por ello, el nombre de Olivia también se interpreta como "pacífica" o "la que protege la paz" o "la que trae la paz de Dios". Una simbología que desprende belleza y que convirtió a este nombre en la elección perfecta para Amaia y Rosauro. Una elección cargada de sabiduría, simbolismo e historia.

Además, este nombre se suele relacionar con personas que desarrollan un carácter tímido, reservado e incluso retraído. Pero que en cuanto cogen confianza se desenvuelven como seres muy amables y cariñosos. También se atribuye a figuras emotivas y sensibles, relacionadas con el mundo de la expresión artística, algo que a Olivia le viene de su madre Amaia.

Su número de la suerte se atribuye al 1 y además puede identificarse con tres figuras del santoral, teniendo su día tanto el 3 de febrero como el 5 de marzo o incluso el 10 de junio.

Y a nivel nacional, se podría decir que el nombre de Olivia se ha ido poniendo de moda en los últimos años. Actualmente hay 23.849 mujeres en España que se llaman así. La media de edad, de 13,5 años, demuestra que se atribuye a chicas muy jóvenes. Además, se encuentra de moda en Madrid, ya que es la región en la que más se registran con amplia diferencia, siendo el 1,67% de sus féminas.