Detenido un DDP que disparó a un joven de una banda rival con un arma detonadora en un parque de Torrejón de Ardoz

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un miembro de los DDP (Dominican Don't Play) que el pasado día 6 de septiembre disparó contra un joven que se encontraba sentado en un banco en un parque de Torrejón de Ardoz, unos hechos relacionados con un enfrentamiento entre miembros de grupos organizados violentos de carácter juvenil rivales.



Los hechos sucedieron hacia las 11.00 horas cuando el varón disparó desde unos 10 metros de distancia al otro joven con un arma detonadora que parecía real.

Tras realizar una primera detonación, trató de disparar de nuevo, pero el arma se encasquilló, por lo que escapó del lugar.

A la llegada de los agentes, la víctima del disparo se mostraba poco colaborativa y no quería aportar detalles ni datos de lo ocurrido.

Dio una versión poco verosímil de lo que había sucedido y dijo que no quería formular ninguna denuncia, según informan desde la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Finalmente, tras una investigación, los agentes lograron identificar al autor de los disparos. Se trata de un DDP al que se arrestó el pasado 17 de septiembre.

Tras pasar a disposición judicial, se le acusa de un delito de amenazas.

La Policía consiguió recuperar el arma utilizada en el suceso y se comprobó que no era de fuego real, sino detonadora de alarma y señales.

Torrejón es uno de los municipios de Madrid en los que, según la Fiscalía, hay presencia de bandas juveniles violentas.

De hecho, durante el mes de febrero, la Policía logró desmantelar el coro, o grupo, 'TJ Green' de los Trinitarios, que estaba asentado en Torrejón.

Se detuvo a 8 personas entre las que se encontraba el corona suprema y siete altos cargos de la cúpula de la organización a nivel nacional.

A los detenidos se les imputan los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.