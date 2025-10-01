Muere José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid, a los 50 años: "Era un pastor entregado al servicio"

La Iglesia de Madrid está de luto. El obispo auxiliar de la región, José Antonio Álvarez Sánchez, ha muerto la madrugada de este miércoles a los 50 años de edad.

Álvarez había sido nombrado en su cargo hace algo más de año y medio, concretamente el 23 de abril de 2024, por el papa Francisco y recibió la consagración episcopal el 6 de julio de 2024.

"Con honda tristeza comunicamos que esta madrugada ha fallecido el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. José Antonio Álvarez Sánchez, obispo titular de Vergi y auxiliar de Madrid, a causa de un infarto", ha anunciado la propia Archidiócesis de Madrid en un comunicado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha querido lamentar la muerte del monseñor y dar el más "sentido pésame a su familia, a la comunidad diocesana y a toda la Iglesia".

Además de "elevar una oración por su eterno descanso", según ha publicado en su perfil de Twitter.

Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Mons. José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid.



La Archidiócesis ha lamentado la muerte de "un pastor entregado al servicio del Evangelio", destacando "su fraterna cercanía, desde la esperanza que no defrauda, con su madre y demás familia y con todos los que le quieren y ahora lloran su muerte".

El cuerpo de José Antonio Álvarez será trasladado a la cripta de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde quedará expuesto a lo largo de la mañana de hoy para que quienes lo deseen puedan acercarse a visitarlo y orar por su eterno descanso. A las 19:00 horas se celebrará la Eucaristía en la catedral.

Madrileño por todos los costados

Álvarez había nacido en Madrid el 3 de agosto de 1975. Era bachiller en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 2000.

Tenía un Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual por el centro de Espiritualidad S. Ignacio de la Universidad Pontificia de Comillas, donde había cursado también la Licenciatura en Espiritualidad.

Su carrera como sacerdote la había desarrollado completamente en la diócesis de Madrid donde empezó como vicario parroquial de la Iglesia Nuestra Señora de la Fuensanta en 1999, antes de ser ordenado.

También fue capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y formador del seminario menor y profesor del colegio arzobispal hasta 2005.

Ese mismo año, asumió el cargo de secretario personal de César A. Franco Martínez como obispo auxiliar de Madrid (2005-2014); una actividad que la compatibilizaba con su trabajo de formador en el seminario mayor de Madrid.

En la Conferencia Episcopal Española ocupaba un asiento en la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida desde julio de 2024.