Detenida una mujer en Ciudad Lineal por intentar envenenar a su hija de 10 años con pastillas metidas en un yogur

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 48 años que trató de envenenar a su hija de 10 años con diferentes medicamentos que había mezclado en el interior de un yogur.

Así lo confirma un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid que informa de que los hechos tuvieron lugar en la calle Amos de Escalante número 3, en el madrileño distrito de Ciudad Lineal, el pasado día 9 de septiembre.

Fueron los dos hermanos de la menor los que, a su llegada, se alarmaron al ver que la madre y la hija se encontraban en estado de inconsciencia.

Además, vieron que había varios medicamentos machacados, un yogur vacío y una nota de despedida.

Por este motivo, hacia las 8.30 horas de aquel martes, llamaron a los servicios de emergencias madrileños.

El indicativo del Summa informó que madre e hija se encontraban intoxicadas tras haber ingerido medicamentos y fueron trasladadas al hospital Gregorio Marañón.

Allí, la madre fue ingresada y se le realizó un lavado de estómago. También fue detenida por un presunto delito de homicidio.

Por otro lado, su hija fue trasladada al mismo centro médico donde ingresó en Pediatría sin que su vida corriera peligro.

El caso cayó en manos del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional. Madre e hija son de origen español y fuentes de la investigación detallan que se quería suicidar, ya que padecía una fuerte depresión.