Visita Vallecas, "uno de los barrios más peligrosos de Madrid" y no se corta: "En Latinoamérica esto es un lujo"

La etiqueta de "barrio bajo" suele venir cargada de imágenes de inseguridad y deterioro. Esa construcción social alimenta expectativas cuando visitantes o recién llegados se acercan a zonas con mala fama: se espera suciedad, ruido y riesgo, no áreas cuidadas ni tranquilidad cotidiana.

El estigma ha estado tradicionalmente asociado a Puente de Vallecas, Villaverde y otros distritos populares por su historia de precariedad en los años 80 y 90, según informes municipales y prensa local.

Maite Leturia, creadora en TikTok (@themaiteway), especializada en viajes, publicó un vídeo recorriendo lo que ella describió como "uno de los que se supone que es de los barrios más peligrosos de Madrid". Su cámara registra impresiones inmediatas y personales: "Voy demasiado segura. Obviamente, siempre telefonito amarrado, porque una es latina y se cuida".

Varios comentarios del propio vídeo ofrecen una pista sobre el lugar: numerosos usuarios identificaron la escena con áreas residenciales de Vallecas —la Colonia de los Taxistas, Valdecasas o partes del Puente de Vallecas— y advirtieron que no se trataba de los núcleos más problemáticos de la ciudad, como la Cañada Real o Orcasitas.

También subrayaron la variedad interna del distrito, apuntando que hoy en Vallecas conviven zonas cotizadas y rehabilitadas con otras donde aún persisten problemas sociales, como sucede en todas las grandes ciudades.

"Un lujo"

Lo que Maite muestra en pantalla contradice la expectativa negativa que anuncia el rótulo. "Miren esto, super verde, limpio, todo super limpio… en esta área verde no es ningún parque ni nada, es como el área verde de esos edificios", dice en el vídeo.

"Estoy impactada, o sea, que esto sean como los barrios bajos, es increíble… un lujo me parece". En su comparación directa con Latinoamérica añade: "Ojalá que los barrios bajos o los más peligrosos de Sudamérica fueran así como estos". La protagonista comenta su impresión sobre la seguridad y el aspecto del barrio defendiendo que "lo más feo" que vio "fue un grafiti".

El clip desató un debate amplio en los comentarios: hubo quien la corrigió o matizó la localización —"Justo en ese barrio que estás es del Madrid cotizado de Vallecas", señalaron—, quien retó a que visitara zonas con más problemas —"Anda a la Cañada Real a ver si opinas lo mismo"— y quien defendió la evolución del distrito: "Vallecas era peligroso hace 50 años.

Ahora todo el mundo viene a Vallecas a vivir". También aparecieron observaciones de tono humorístico y reflexiones sobre la relatividad del concepto de "peligro": "Peligroso no significa pobre".

El cambio en la zona

Los datos municipales respaldan parte de esa lectura sobre transformación urbana. Según el Ayuntamiento de Madrid, Puente de Vallecas alcanza 11,5 metros cuadrados de zonas verdes por habitante y dedica un 17,4% de su superficie a espacios verdes, cifras por encima del promedio nacional (9%).

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la transformación de más de 360.000 metros cuadrados de antiguos suelos industriales, lo que permitirá construir 1.400 nuevas viviendas —el 35% con algún tipo de protección pública— y grandes parques multifuncionales en el barrio de Palomeras Sureste, con criterios de baja emisión y desarrollo sostenible, según fuentes municipales. Todo esto ha favorecido un entorno residencial seguro y mejorado para miles de familias.

Así, la experiencia de Maite Leturia y la reacción que ha suscitado muestran que las etiquetas sociales no solo dependen del urbanismo, sino de la memoria colectiva y la mirada de quien las recorre.