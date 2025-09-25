Muere un hombre de 67 años en un incendio de una vivienda en el municipio de Cercedilla

Los bomberos extinguen el incendio de la vivienda donde ha fallecido el hombre. 112 Comunidad de Madrid

Un hombre de 67 años ha perdido la vida en el incendio de una vivienda en el municipio de Cercedilla, en la Comunidad de Madrid, ha informado esta madrugada el 112 de esta comunidad autónoma.

La primera dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid que ha llegado al lugar del suceso, en la Calle del Molino, se ha encontrado un incendio generalizado en el interior de la vivienda y ha derribado la puerta para entrar, sabedores de que había una persona en su interior, ha detallado el 112 en la red social X.

La persona se encontraba en el baño en parada cardiorrespiratoria y se le han practicado maniobras de reanimación, tanto por parte de los bomberos como del personal del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), pero sólo han podido confirmar su fallecimiento.

Muere un hombre en un incendio de vivienda en Cercedilla.



📍 Calle del Molino.#BomberosCM + #SUMMA112 intentan reanimarlo. Sin éxito.

Ha muerto también un perro.



Los bomberos extinguen el incendio, que afecta a toda la casa.



Investiga la @guardiacivil. pic.twitter.com/zZZhvNI988 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 24, 2025

Los bomberos han extinguido el incendio, que ha afectado a toda la vivienda y en el que ha muerto también un perro.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.