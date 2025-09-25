Evacuadas 226 personas de varios colegios tras un incendio en un centro de Protección Civil en Rivas

El incendio en el edificio de Protección Civil de Rivas. 112 Comunidad de Madrid

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio en el edificio de la agrupación municipal de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid que ha obligado a desalojar a más de 220 personas de un Centro de Educación Especial cercano.

El incendio ha afectado a las dos plantas del edificio, que han quedado muy afectadas.

Tras sofocar las llamas, los Bomberos de la Comunidad de Madrid han procedido a las labores de ventilación, según han informado desde Emergencias 112.

Incendio en el edificio de @ProteCivilRivas



Seis dotaciones de #BomberosCM apagan el fuego y ventilan el edificio.#SUMMA112 atiende a dos personas por inhalación leve de humo, dadas de alta en el lugar.



Investiga @guardiacivil y colabora @policiaderivas pic.twitter.com/1cKfw4MYjB — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 25, 2025

Personal del SUMMA 112 se ha trasladado hasta el lugar de los hechos, donde han atendido a dos personas que se encontraban en el interior del edificio por inhalación leve de humo, y han sido dadas de alta en el lugar.

El humo del incendio ha obligado también a desalojar un Centro de Educación Especial que está justo al lado de la sede de Protección Civil.

En total han sido evacuadas 226 personas entre niños, profesores y otros trabajadores que ya han podido regresar al centro.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas ha informado en sus redes sociales que el incidente ha provocado cortes de tráfico en la calle Manuel Azaña.

En la actuación de emergencias ha colaborado la Policía Local ripense, mientras que la Guardia Civil se encarga de investigar lo ocurrido.