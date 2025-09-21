Un turista escocés visita Madrid y habla sin tapujos sobre la 'enfermedad del Metro': "Cuando entras, algo salvaje pasa"

Madrid es una ciudad que se podría definir como increíble. Y es que a pesar de ser maravillosa, hay algunas cosas que cuestan creer. Estas son precisamente las que más llaman la atención a las personas que llegan nuevas a la capital o que simplemente están de paso.

Y es que hay que reconocer que la localidad más importante de España no es fácil. Especialmente si vienes desde lejos, si no conoces la idiosincrasia de un lugar tan particular e incluso si no dominas el idioma a la perfección.

Sobre este tipo de situaciones crea contenido en sus redes sociales un chico escocés que se encuentra conociendo Madrid poco a poco. Y que cada vez que hace un descubrimiento o que se topa con algo curioso, y que muchas veces no entiende, decide crear un vídeo para compartirlo con sus seguidores.

Uno de sus últimos contenidos ha girado en torno al uso del Metro. La red de transportes más famosa de Madrid, y de toda España, da la vida a millones de madrileños cada día. Sin embargo, si no se está acostumbrado a usarlo, puede convertirse en toda una experiencia.

Eso es lo que le ha pasado a este chico, quien sobre todo reconoce algunos comportamientos que no termina de entender. Por ello, pregunta a sus seguidores si esto que él suele ver cada día es normal y si alguien sabe si hay cura para lo que ha definido como "la enfermedad del Metro de Madrid".

¿Qué le pasa a la gente en el Metro de Madrid?

Esa es la pregunta que se hace lucakjes, un joven influencer de origen escocés que está afincado en España y que no para de alucinar con las cosas que descubre de nuestro país. Gracias a los vídeos que sube ha conseguido hacerse famoso en muy poco tiempo.

Y es que, por ejemplo, ya acumula más de 13.000 seguidores en TikTok. Uno de sus últimos contenidos en los que cuenta cómo es su vida en España gira en torno al Metro, un transporte que utiliza a menudo, pero que no soporta por una particularidad.

Según su experiencia, considera que se produce un fenómeno un tanto "paranormal". Este vídeo, que ha conseguido hacerse viral, versa sobre lo que para él es una gran falta de respeto. Cuando comienza a descender por las escaleras hasta llegar al andén, empieza para él el calvario.

Algo que en un primer momento define como que "la memoria colectiva se borra". Su queja es que los pasajeros siempre llevan el móvil sin auriculares ni cascos. Entonces, cuando escuchan música o reproducen un vídeo, lo hacen molestando al resto de usuarios.

Tal y como cuenta este creador de contenido, parece que nadie se da cuenta de que molesta a todos los que tiene alrededor. Además, confirma que es una constante en sus viajes. "Cuando entras al metro, algo salvaje pasa: el conocimiento de que existen auriculares se borra de la memoria".

Lucas lo cuenta con una cierta gracia que incluso ha provocado la reacción de muchos madrileños, quienes le dan la razón por ese tipo de situaciones que provocan sus compatriotas. "Yo debo de tener algún tipo de inmunidad genética", dice con ironía.

Aunque reconoce que, como él, algunas personas sí utilizan sus auriculares para escuchar música, la mayoría saca el móvil, se pone a utilizarlo y no repara en lo que tiene alrededor. Por ello, a los que cumplen las normas les llama "inmunes", mientras que asegura que muchos se dejan llevar por el "hechizo del Metro de Madrid", el cual les hace perder las formas sin reparar en ello.

Y es que es bajar por las escaleras y olvidar que tienen estos pequeños aparatos que sí usan en la superficie, cuando caminan por la calle. Por ello, Lucas pide respeto, recuperar los modales y tener un civismo que, al parecer, sí tienen en Reino Unido.