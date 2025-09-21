Cambio brusco de tiempo en Madrid para abrir el otoño: caen 15 grados las temperaturas y llegada de lluvias en estas zonas

Aunque para muchos ya hace semanas que el verano ha acabado, oficialmente no lo hará hasta que llegue este lunes, 22 de septiembre. Esa es la fecha en la que pasamos la hoja del calendario de las estaciones y en la que iniciamos un nuevo ciclo, alejados del calor sofocante y del sol.

Poco a poco nos encaminamos hacia una nueva realidad, la que traerá el otoño, cuando es habitual que se produzca un cambio de tiempo, abandonando las altas temperaturas y dando paso a los meses más ventosos y la aparición de lluvias. Sin embargo, en los últimos años, el otoño también ha sido sinónimo de calor.

Y entre ese calor y las nuevas lluvias se produce ahora una transición climatológica complicada de afrontar y de analizar. Venimos de unos días que han sido especialmente complicados por el calor, con temperaturas que han superado los 35 y los 36 grados, y vamos hacia esa nueva realidad marcada por el frío y la posibilidad de lluvias.

Madrid se prepara para unos días de cambio brusco, sobre todo en los termómetros. Las mínimas de estos días pasarán a ser las máximas de la próxima semana. Y es que este domingo comienza esa nueva etapa que se espera que tenga una duración breve, pero que será complicada por el choque tan fuerte y por el cambio tan drástico.

Lo más llamativo de lo que está por venir es la caída en las temperaturas, ya que durante algunos días las máximas no superarán los 20 y 22 grados, mientras que las mínimas no superarán los 10. Además, las lluvias podrían hacer acto de presencia, sobre todo en zonas de la sierra.

¿Qué tiempo llega para empezar el otoño?

El otoño llega sin previo aviso, tal y como explican los expertos. Y es que todos los análisis concuerdan en que a partir de este domingo, la situación cambia drásticamente. Nos despedimos de los días por encima de los 30 grados y le damos la bienvenida a mínimas que podrían rondar los 7 y 8 grados.

Así pues, estamos obligados a buscar en el armario la chaqueta y a sacar de nuevo el paraguas, porque también es probable que la Comunidad de Madrid quede marcada por las precipitaciones.

El motivo principal de este giro meteorológico es la llegada de una vaguada de aire frío de origen atlántico y polar. Esto hará que el clima pase de golpe de ser veraniego a un otoño muy cercano al invierno, incluso con cierto frío para los más aprensivos.

Además, los modelos apuntan a una mayor inestabilidad, con cielos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles a partir de este domingo y, sobre todo, a partir del lunes. Aunque como siempre, será más probable que lleguen en zonas de la sierra.

La probabilidad de precipitaciones importantes sigue siendo baja en la capital. Por ello, llega el momento más esperado por esas famosas prendas de 'entretiempo', las cuales son habituales en momentos de clima suave con tendencia a refrescar.

Lo más duro será el contraste térmico, especialmente acusado tras un mes de septiembre marcado por noches tropicales y por jornadas con valores por encima de lo habitual. Aún así, este frente será breve y pasajero tal y como indican las previsiones.

Pronto regresarán las temperaturas suaves, con mínimas más moderadas y máximas que volverán a acercarse a los 27 o 28 grados según la Agencia Estatal de Meteorología.