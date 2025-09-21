El bonito nombre de la hija de María Pombo: de origen hebreo, significa "amada de Dios" y es menos común de lo que piensas

Miles de personas están pendientes cada día de la vida de los famosos. A través de las redes sociales o de los medios de comunicación recibimos una información que para muchas personas es clave. Dónde veranean, por dónde salen o cómo viven en familia. Especialmente, aquellos que están cerca de nuestro entorno, como suele pasar en la ciudad de Madrid.

Con clara diferencia, quienes más atención del público reciben son aquellos que son más activos en sus perfiles personales en internet. Es decir, los influencers. Y dentro de ese mundo, hay unos pocos elegidos que consiguen marcar la diferencia hagan lo que hagan.

Uno de los casos más llamativos es el de María Pombo. La madrileña, que en breve cumplirá 31 años, es una de las creadoras de contenido más famosas y activas de España. De hecho, solo en Instagram supera los 3,3 millones de seguidores. Así que se ha convertido en todo un personaje público.

Una de las mayores novedades que ha llegado a su vida, o mejor dicho, que está por llegar, es su nueva maternidad. Y es que María y su pareja Pablo Castellano están esperando su tercer hijo. Y tanto han avanzado en las buenas nuevas que antes de su llegada al mundo ya se sabe mucho de él.

Será una niña, de la cual han revelado ya hasta su nombre. Y es que María y Pablo han elegido uno muy especial para su nueva pequeña. Se trata de Mariana, un nombre que tiene un origen muy complejo y que evidencia claramente lo que espera la pareja de la nueva miembro de la familia.

¿Cuál es el origen del nombre Mariana?

Raro es el día que María Pombo no es noticia. Sin embargo, la conocida influencer ya se toma con humor esta circunstancia, tal y como sucedió con el anuncio de su embarazo. La madrileña hacía bromas sobre que los medios de comunicación habían publicado la noticia antes de que ella lo hiciera oficial o de que hubiera anuncio por parte de la pareja.

Poco después, María y Pablo se encargaron de dar más detalles sobre la buena nueva. Un embarazo con el que está sumamente tranquila, ya que en el momento de la explosión mediática, su familia y amigos más cercanos ya lo sabían y, además, ya se había superado ese tercer mes tan crítico.

En tan solo unos meses serán familia numerosa, ya que tras Martín y Vega llega Mariana. Ese es el bonito nombre que la pareja ha elegido para su tercer retoño. Un nombre escogido con detalle, no solo por su belleza, sino por la importancia de su significado.

Y es que a la hora de elegir, todo suma y todo cuenta. Poco después de conocer qué sería el bebé, si chico o chica, llegó la decisión de ponerle nombre. Un debate que duró poco y un anuncio que no se hizo esperar, ya que, especialmente, María quería que todos sus seguidores pudieran llamar a su nueva ilusión por su nombre.

Además, entre la familia y los amigos de la pareja hubo una sorpresa generalizada, ya que todos esperaban que el nuevo miembro de la familia fuera un varón. Sin embargo, en muy poco tiempo llegará Mariana para seguir completando esta familia de anuncio.

Tras conocerse cuál sería el nombre, muchas personas empezaron a preguntarse cuál es el origen del mismo. Y es que en torno a Mariana, a pesar de no ser un nombre desconocido, existe una cierta controversia. Por un lado, hay atribución latina. Sin embargo, su composición indica que su verdadero origen es hebreo, algo que sorprende.

Esto es así porque está formado por los apelativos María, que significa "amada de Dios" y Ana, que deriva de la raíz hebrea 'Hannah' y cuyo significado es "Dios es misericordioso". Por ello, se trata de un nombre muy vinculado a la religión, pero también a la realeza, ya que se atribuye históricamente a las reinas europeas. Una de las más ilustres fue Mariana de Austria, reina consorte de España como segunda esposa de Felipe IV, y luego reina regente como madre de Carlos II.

La personalidad que se atribuye a las chicas que se llaman Mariana es que son de carácter reservado, leales, sinceras, honestas y trabajadoras. Además, suelen ser de pensamiento firme con capacidad analítica, diplomáticas, exigentes y más abiertas en la intimidad, donde es más fácil que se dejen llevar. Pero también incomprendidas por su núcleo más cercano.

Su onomástica es el 26 de mayo y aunque muchas personas creen que es un nombre muy común en España, lo cierto es que no lo es tanto. Actualmente, solo 22.882 personas, mujeres todas ellas, se llaman Mariana.

Y aunque Madrid no es de las provincias donde más se repite, lo cierto es que sí hay una cifra considerable, ya que el 1,18% de las mujeres madrileñas se llaman así. Eso sí, no se podría considerar un nombre 'nuevo', ya que la edad media de estas mujeres es de 46,2 años.