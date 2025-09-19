Cuatro detenidos, dos de ellos sicarios, por el asesinato a sangre fría de Jesús, un feriante de Alcalá de Henares

El asesinato de Jesús el pasado 13 de enero en plena calle del barrio de El Chorrillo, en Alcalá de Henares, dejó a los vecinos en shock. Este feriante que vivía allí toda la vida se dirigía a su casa a las ocho de la mañana cuando varios hombres lo rodearon y le dispararon a bocajarro.

Ahora, ocho meses después, agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, dos de ellos sicarios, por su homicidio, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los detenidos formaban parte de un grupo de delincuentes profesionales contratados para llevar a cabo el asesinato, informa Europa Press. El presunto autor material de los disparos y el conductor del vehículo con el que huyeron del lugar ya han ingresado en prisión.

Fue uno de los trabajadores del bar Moya, que está justo debajo de la casa de Jesús y a cuyas puertas se produjo el asesinato, el que avisó a los servicios de Emergencia alertando de lo que había pasado.

El barrio no se podía creer lo que había ocurrido porque se trataba de "gente trabajadora" y de un padre de cinco hijos, tres chicas y dos chicos, que hacía vida normal en esta zona de Alcalá.

La Policía ha determinado que el vehículo utilizado en la huida fue localizado a finales del mes de febrero en una localidad cercana de la provincia de Guadalajara y en su interior estaba el arma homicida.

La investigación pudo determinar que en el lugar habían actuado al menos dos varones desconocidos que habían huido del lugar en un vehículo. La principal hipótesis que manejó la Policía apuntaba a un grupo de delincuentes profesionales, contratados para llevar a cabo el homicidio.

Agentes del Grupo V de Homicidios localizaron a finales del mes de febrero el vehículo implicado en los hechos, un coche que había sido sustraído en julio de 2024 en Madrid y al que habían colocado placas dobladas para dificultar su posible identificación.

Tras cometer el hecho, condujeron hasta una localidad cercana de la provincia de Guadalajara, donde abandonaron el vehículo para dificultar la labor policial. Una vez realizada una inspección del vehículo, se localizó en el interior del maletero un arma de fuego con un silenciador y un cargador.

Tras realizar el correspondiente estudio y análisis de la misma, así como de la munición, se pudo determinar que se trataba del arma utilizada para cometer el homicidio.

Finalmente, fueron detenidos cuatro varones, entre ellos dos delincuentes profesionales, que habían sido contratados para cometer el homicidio, desarrollando diferentes funciones.

Madrid, Valencia y Majadahonda

El autor material de los disparos fue localizado y arrestado el pasado día 21 de agosto en Majadahonda como presunto responsable de un delito de homicidio y otro de tenencia licita de armas. Días antes, el día 19 de agosto, fue detenido en Madrid otro varón como presunto responsable de un delito de homicidio.

Un día antes habían sido detenidos en la provincia de Valencia los otros dos integrantes de la banda que habían huido en el vehículo. Fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, en un caso, y como presunto responsable de un delito de encubrimiento, en otro.

Tras el paso a disposición judicial de los arrestados, el juez decretó el inmediato ingreso en prisión de dos de ellos, y estableció medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional para los otros dos.