La nueva unidad de bandas juveniles de la Policía de Alcalá para frenar la hermandad entre Magallanes 02 y Trinitarios

La detención de un trinitario del coro de Torrejón de Ardoz. Policía Nacional

Alcalá de Henares, al igual que otros municipios de la Comunidad de Madrid, lleva años conviviendo con la presencia de las bandas juveniles; por ello, la Ciudad Complutense ha aprobado la creación de una unidad especializada en estos grupos violentos dentro de la Policía Local.

En este tablero de bandas violentas, hay dos nombres que suenan con fuerza en este municipio: los Trinitarios y los 02 de Magallanes.

Ambos grupos han consolidado una alianza que preocupa a los cuerpos policiales y al Ayuntamiento complutense.

El objetivo de la nueva unidad es anticiparse a los movimientos de estos grupos y reforzar la seguridad en la ciudad, ya que estas bandas llevan tiempo operando en Alcalá.

En concreto, los Trinitarios están implicados en delitos relacionados con la venta de droga y la captación de menores.

Por su parte, la 02 de Magallanes, cuyos integrantes han sido detenidos en recientes operativos de la Policía Nacional, mantienen con los Trinitarios una relación de hermandad: imitan su organización, comparten su actividad delictiva y juntos buscan hacer frente a sus principales rivales, los Dominican Don’t Play (DDP) y los Crips de Torrejón de Ardoz.

Desde los disturbios de 2022, cuando los enfrentamientos entre estas pandillas alteraron la vida de la ciudad, el equipo de Gobierno municipal ha endurecido su apuesta por la seguridad.

Además, la Policía Local trabaja codo con codo con la Policía Nacional para prevenir, investigar y desarticular a estos grupos. El objetivo es claro: garantizar que Alcalá siga siendo una ciudad segura.

Una decisión que busca anticiparse a la amenaza y no limitarse a actuar cuando la violencia ya ha estallado.

“La seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales del bienestar y la convivencia en nuestro municipio”, defendió la concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, durante el debate plenario como justificación para crear la unidad.

Para la concejala, Alcalá, por tamaño, complejidad urbana y ubicación en un entorno metropolitano, busca liderar este proceso de lucha contra las bandas.

La nueva unidad estará integrada por agentes con formación específica y continua, basándose en protocolos de inteligencia policial y la experiencia de cuerpos ya especializados.

Los antecedentes justifican la medida. En agosto de 2022, un enfrentamiento entre bandas obligó a desalojar el recinto ferial ante más de 10.000 personas.

En 2023 y 2024 se repitieron los incidentes, con persecuciones a plena luz del día, machetes incluidos.

Y en 2025, aunque se logró impedir el acceso al recinto festivo a más de 150 personas vinculadas con estas bandas gracias al dispositivo conjunto de seguridad, la concejala advirtió de que la presencia constante de grupos como la Magallanes 02 evidencia un fenómeno persistente, no un brote aislado.

El debate no es exclusivo de Alcalá. En ciudades como Zaragoza, Getafe o Vitoria se han iniciado procesos similares, reflejo de una tendencia: profesionalizar y especializar a las policías locales para enfrentarse a las bandas juveniles violentas con mayor eficacia.

En el caso de Alcalá, además, se pedirá la colaboración de la Comunidad de Madrid y del Ministerio del Interior para dar respaldo a este servicio.