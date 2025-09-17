Una comerciante de Madrid no se corta sobre la gente que suele ir a su tienda: "¿Qué os pasa? ¿Es el agua de grifo que bebéis?"

Madrid es una ciudad abierta donde las haya. La hospitalidad de los madrileños es legendaria y es que se trata de una urbe acostumbrada a recibir todos los meses a miles y miles de personas que llegan hasta sus muros con el afán de buscar una oportunidad en la capital o en la región.

Y es que las personas no solo buscan un nuevo comienzo laboral en Madrid, también lo hacen en municipios cercanos. O incluso una segunda vivienda. La cuestión es que la capital de España siempre está abierta a nuevos principios y a que todo el mundo tenga su oportunidad.

Por ello, nunca para de moverse y de girar. Algo que atrapa a muchas personas porque ven en Madrid un lugar en el que siempre hay vida. Sin embargo, otras terminan agobiándose. Y también hay quien piensa y defiende que Madrid es una ciudad diferente que moldea el carácter de sus habitantes de una manera especial.

Mucha gente cree que los madrileños son chulos y prepotentes. Que se creen con la verdad y el conocimiento de todo solo por venir de la capital. Que tienen una cierta superioridad. Sin embargo, el testimonio de muchas personas llegadas hasta Madrid ofrece una visión diferente sobre el carácter de los madrileños.

Un caso que se ha hecho viral en los últimos tiempos es el de la usuaria de TikTok oleum.xix quien habla sobre las personas que llegan a su tienda cada día. Y es que esta comerciante se encuentra gratamente sorprendida por la amabilidad que siempre le muestran sus clientes: "¿Qué os pasa a la gente de Madrid?".

La viral reacción de una comerciante

Dicen que los madrileños son una raza especial. Un sector de la población nacional que está acostumbrado a convivir con personas llegadas desde cualquier punto del país. Pero también desde cualquier parte del mundo.

Es por ello que se acostumbran a romper el hielo casi con cualquier persona, pero que les cuesta profundizar más en las relaciones al conocer a mucha gente que simplemente está de paso. Ya no solo en Madrid, sino en sus vidas.

Quizás por esa cuestión son a veces tildados de chulos, prepotentes y soberbios. Sin embargo, esta opinión solo es mantenida por unos pocos, ya que hay quienes defienden que los madrileños son una gente encantadora con la que da gusto pasar el día.

Es el caso de esta comerciante cuya reacción se ha hecho viral. Y es que la joven habla de las personas que se encuentra en los diferentes mercados que frecuenta. Y todo son buenas palabras hacia ellos, ya que se encuentra maravillada con la amabilidad y cercanía con la que es tratada.

Nada que ver con la mala fama que suelen tener los madrileños en muchos lugares de España, sobre todo en las playas o en rincones más turísticos, ya que se les acusa de ser los culpables de colapsar todo y no dejar espacio a los propios habitantes del lugar.

Pero ahora, miles de madrileños están encantados con la opinión de esta comerciante. Y eso que de la manera que empezó, muchos se esperaban lo peor: "¿Es el agua esa tan famosa del grifo que bebéis? ¿Qué os han dado?".

Sin embargo, pronto se sincera para deshacerse en elogios hacia las personas que suelen residir en la capital: "¿Qué hacéis para ser tan sumamente bonicos, agradables, simpáticos, agradecidos, encantadores, risueños y felices?".

Esta profesional asegura que tiene relación estrecha y cercana con varias personas de la capital de España. Sin embargo, no se había dado cuenta del verdadero carácter de los residentes en la capital hasta que ha tratado con ellos de manera directa.

"Mira que tengo la suerte de conocer varias madrileñas de las cuales dos son unas de mis mejores amigas. Una vive en Orio y la otra es de padres madrileños aunque se crió en Valencia". Sin embargo, hasta que no se ha encontrado de lleno con el madrileño medio, no ha dudado en desterrar la idea que ha calado hondo en algunos puntos de España, pero que ella no comparte.

Por ello, su experiencia personal es difícil de encontrar de manera pública: "En los mercados solo hago que encontrarme madrileños que son un amor. Es que no os aguanto de lo que os adoro. Si estáis viendo esto y sois de Madrid, por favor sed mis amigos".

Estas reflexiones le han hecho haber recibido mensajes muy positivos, especialmente de madrileños que por primera vez sienten que una persona llegada desde fuera se molesta en conocerles y les defiende.

Así pues, los comentarios recibidos por la joven han ido en la misma línea: "¡Uy! Ya me estaba preparando para embestir", dice uno con ironía. Otro añade que "había empezado regular, me estaba asustando. Menos mal que alguien de vez en cuando nos dice cosas bonitas".

Y por último, Bárbara remata devolviendo el cumplido: "Viene gente tan encantadora como tú y nos venimos arriba". Y es que Madrid siempre va a ser ejemplo de gran acogida.