Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves con quemaduras, tras un incendio en la cocina de un restaurante de Colón

Dos bomberos del Ayuntamiento de Madrid han resultado heridos graves y otros siete han resultado heridos leves durante la extinción de un incendio en la cocina de un restaurante en Colón, ha informado Emergencias Madrid.

El fuego ha comenzado hacia las 12.20 horas de este martes en la cocina de un restaurante ubicado en la calle Amador de los Ríos número 1 y ha provocado una intensa humareda en el interior del local.

En total, según informa una portavoz de Emergencias Madrid, Samur ha atendido a un total de nueve bomberos, dos de ellos se encuentran en estado grave tras sufrir quemaduras e inhalación de humo.

#Incendio en cocina de un restaurante. Calle Amador de los Ríos, Chamberí.



18 dotaciones de @BomberosMad extinguen un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior. @SAMUR_PC atiende a 6 Bomberos, dos de ellos han sido trasladados graves. pic.twitter.com/ukh4YKQhbe — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2025

Los dos pacientes han requerido traslado hospitalario, pero, según informan las citadas fuentes, en principio no se teme por su vida.

En total, 18 dotaciones de bomberos han trabajado en la extinción del incendio que, hacia las 14.00 horas, se encontraba controlado.

Explosión en Vallecas

Los trabajos de desescombro en el número 3 de la calle Manuel Maroto aún continúan tras la explosión en un piso bajo que pilló por sorpresa a todos los vecinos del barrio de San Diego hacia las 14.50 horas del pasado sábado.

Este lunes por la tarde, la Unidad Canina de la Policía Nacional, dio con el paradero de un segundo cuerpo que se encontraba sepultado bajo los escombros.

Este hallazgo hace que el balance de esta explosión, cuyas causas aún se investigan, sea de 25 heridos, varios de ellos graves y dos fallecidos.

Según las primeras hipótesis, la explosión se produjo en el bajo tras una acumulación de gases, pero un portavoz de la Policía Nacional informa de que todavía hay agentes trabajando sobre el terreno y todas las hipótesis están abiertas.

En un vídeo facilitado por Emergencias Madrid, Javier Ramos, jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid contó que la actuación fue "complicada", ya que sacaron a "gente de entre los escombros" tras haber "realizado cortes de luz y de gas" para asegurar la zona.

Explicó que la unidad canina también "realizó labores de búsqueda" y apostilló diciendo que "el edificio ha sufrido bastantes daños".