Un okupa de Madrid no se corta y confiesa lo que nadie espera: "No gasto nada, la comunidad me la paga el Ayuntamiento"

Madrid es una ciudad que brilla con luz propia. El crecimiento que la capital de España ha experimentado en los últimos años es notable. Sin embargo, arrastra una serie de problemas que siguen preocupando y mucho a su sociedad. Y uno de ellos es la vivienda.

Además de la impresionante subida que han experimentado los precios en la mayoría de barrios y distritos, hay otro problema que emerge con fuerza. Se trata del miedo de los madrileños a las 'okupaciones'. Y es que cada vez más zonas, e incluso municipios de la Comunidad, se ven afectados.

La situación llega a ser crítica en algunos puntos de la ciudad. Y uno de los más problemáticos es el parque de La Viña. En Madrid no solo se ocupan casas y barrios. También se producen asentamientos ilegales en zonas en las que seguramente, ni siquiera se esperan.

El estado que registra esta zona de la capital es dantesco. Especialmente por la gran cantidad de basura y chatarra que se acumula en la zona. Allí, los 'okupas' aprovechan cualquier cosa para hacerse su casa. Desde tiendas de campaña viejas hasta contenedores reconvertidos en viviendas.

Sin embargo, hay quienes tienen casas al uso. Espacios en los que se han metido de manera ilegal sin pagar un solo euro. Y es que como reconoce uno de estos 'okupas' a Telemadrid, allí viven sin gastar nada: "No pagamos nada, la comunidad creo que la paga el Ayuntamiento".

El problema de la 'okupación' en Madrid

A pesar de que hay muchas zonas en Madrid que están marcadas por la lacra de la 'okupación', seguramente ninguna registre una situación tan grave como el parque de La Viña y sus alrededores. Y es que lo que antes era un entorno idílico para ir de paseo con la familia, ahora es un lugar a evitar.

De hecho, los vecinos afirman que es "casi imposible" estar allí. Estar allí es incluso peligroso. Y mientras la situación se descontrola, la basura se amontona. Desde colchones en mal estado y muebles podridos por la lluvia hasta chatarra e infinidad de bolsas de restos y desperdicios.

En estos momentos hay una gran cantidad de 'okupas' y los vecinos temen un efecto llamada. Además, ni siquiera este parece ser el mayor problema, ya que la acumulación de basura hace que extiendan por la zona plagas de ratas, dando pie a la proliferación de enfermedades.

Por ello, los vecinos de Entrevías han estallado asegurando "no poder más". Además, una de las cosas que más les irrita es que estos 'okupas' tienen luz y agua, servicios por los que no pagan un solo euro y que les permiten resistir en la zona con mayor facilidad.

Estos 'okupas' han hecho suya la zona e incluso tienen animales sueltos. Desde perros hasta un gallo que, según varios vecinos, "ataca" para marcar territorio. Por ello, muchos temen que pueda herir a los niños pequeños que antes con más frecuencia solían jugar en el parque.

Otros que también han perdido son los amantes de la petanca, ya que el asentamiento se encuentra en mitad de un campo que era frecuentado por los jugadores de una asociación cuyos miembros se han marchado. Además, tras un verano marcado por los incendios en Madrid, muchos vecinos temen que esta zona sea la siguiente debido a la gran cantidad de desperdicios que allí hay.