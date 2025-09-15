Tres jóvenes heridos tras salir disparados de una atracción en la feria de Ciempozuelos: El Pulpo está precintado

Un sonado accidente sacudió las fiestas de Ciempozuelos en la noche del sábado.

Tres jóvenes, de 14, 18 y 19 años, resultaron heridos leves al romperse varias patas de la atracción conocida como El Pulpo, lo que provocó que salieran despedidos de su cabina mientras esta estaba en funcionamiento.

Los heridos fueron atendidos por tener policontusiones en brazos y piernas por los servicios de emergencias del Summa 112. Ninguna de ellas es grave, según han informado a Madrid Total desde el 112 Comunidad de Madrid.

Mis deseos de pronta recuperación a los chicos de Valdemoro que ayer sufrieron un accidente en las fiestas de Ciempozuelos.

Mis deseos de pronta recuperación a los chicos de Valdemoro que ayer sufrieron un accidente en las fiestas de Ciempozuelos.

Todo nuestro apoyo.

Los tres jóvenes heridos fueron trasladados al hospital 12 de Octubre.

Las autoridades locales han confirmado que la atracción contaba con todos los permisos y la documentación en regla.

Sin embargo, El Pulpo ha sido precintado mientras se realiza una investigación para determinar las causas exactas del fallo estructural.

La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, visitó este domingo a los jóvenes en el hospital, expresó su cercanía con las familias afectadas y aseguró que se harán todas las comprobaciones necesarias para evitar que algo similar vuelva a suceder.