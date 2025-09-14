Dos muertos y 11 apuñalados en las colonias okupas más peligrosas de Madrid en un año: el mapa de los edificios

El mapa de los cinco edificios okupas más conflictivos de Madrid. E.E.

La okupación ilegal de viviendas representa un desafío de primer orden para la Comunidad de Madrid, tanto en materia de seguridad como de política social. Una realidad que en muchos casos supone un gran trastorno para los vecinos, dado que la okupación de viviendas suele atraer tráfico de drogas, elevados niveles de ruido, reyertas y, en ocasiones, hasta violentos asesinatos.

La usurpación de una vivienda se considera un delito en España, pero dependiendo de diversos factores como el uso de la violencia o si la vivienda tiene o no propietario, el delito se tipifica de dos maneras.

En primer lugar, el Allanamiento de Morada, que establece penas de entre 6 meses y 2 años de prisión.

Este delito se produce cuando un individuo entra a una vivienda habitada o se mantiene en ella contra la voluntad del morador.

En segundo lugar, la Usurpación, que se aplica cuando una persona ocupa una vivienda deshabitada, por ejemplo, propiedad de un banco, sin autorización y sin violencia.

Este último delito suele acarrear multas, pero se pueden agravar en caso de que haya habido violencia.

Lo cierto es que, por diversos motivos, algunas viviendas de la Comunidad de Madrid quedan vacías por periodos largos de tiempo, por lo que los okupas aprovechan para entrar y establecerse.

De este modo, con el paso de los años, Madrid acumula su 'mapa de puntos negros' en los que, por distintas causas, algunos edificios han sido okupados casi por completo.

Poco a poco, se han transformado en una fuente de problemas para las autoridades, los servicios sociales y para los vecinos que residen de manera legal.

El hotel okupa de San Blas

El más famoso de todos, descrito por varios policías como "un submundo de Madrid" y uno de los puntos más peligrosos de la ciudad, es el hotel Okupa ubicado en la calle Lola Flores número 5, en el distrito de San Blas.

En este complejo de viviendas completamente okupado, se han producido dos asesinatos en menos de un año y, tan solo un día después de un homicidio, una mujer perdió la vida de manera accidental tras inhalar los gases tóxicos de un generador.

El hotel okupa de San Blas en la calle Lola Flores número 5. Jesús Soler

La historia del hotel okupa se remonta a cuando Madrid tenía en la cabeza el sueño olímpico. Como fuerte candidata para albergar los juegos del año 2012, la capital tenía que preparar infraestructuras para albergar a los atletas.

Fue así como nació este complejo de viviendas de color marrón dividido en cuatro bloques. A partir del año 2013, comenzó la decadencia del complejo. En 2021, la situación ya era insostenible.

Los okupas comenzaron a entrar e instalarse en las casas que se quedaban vacías y, con el paso de los años, ese fenómeno atrajo delincuencia, tráfico de drogas e incluso fugitivos que se refugiaron en el complejo.

Ahora, las zonas comunes y el interior del hotel okupa recuerdan a un escenario sacado de una película de terror: paredes tapiadas, basura acumulada en las esquinas, pasillos llenos de escombros, techos en ruinas y suelos llenos de cables que llevan a generadores de gasolina que proporcionan algo de luz entre tanta oscuridad.

El hotel okupa de San Blas en la calle Lola Flores número 5. Jesús Soler

El pasado 24 de noviembre, hacia las 12.00 horas, saltaron las alarmas entre los residentes del hotel okupa.

En una habitación del bloque 1, Calero, un colombiano aficionado al fútbol, fue degollado por miembros del equipo rival.

El pasado 8 de enero, la Policía Nacional detuvo en Barcelona a un joven de 25 años como presunto autor de este asesinato.

Pero los problemas no cesaron en el hotel okupa. El 24 de enero, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 35 años que mató a puñaladas a un hombre delante de su mujer.

El hotel okupa de San Blas en la calle Lola Flores número 5. Jesús Soler

Además de estos dos violentos asesinatos a puñaladas, el hotel okupa ha sido escenario de decenas de reyertas y peleas en las que los equipos de emergencia han tenido que atender a varios residentes, incluyendo 10 de los 11 apuñalamientos en el periodo de un año.

El último episodio: el pasado lunes 1 de septiembre, cuando los agentes de la Policía Nacional detuvieron a 14 personas, entre ellas, dos menores de edad, implicadas en una violenta bronca.

La urbanización más peligrosa de Parla

"Si vas a la urbanización Fuente Arenosa número 1, ten mucho cuidado, es una zona muy peligrosa". Son las palabras de un vecino de la zona oeste de Parla, que ha visto cómo, con el paso de los años, lo que eran unos edificios propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), se convirtieron en un paraíso okupa.

El pasado domingo 16 de febrero, Suffian, un joven magrebí de 35 años, fue apuñalado por otros dos jóvenes compatriotas que habían ido a ajustar cuentas con él.

La entrada de Fuente Arenosa 1, la urbanización okupa de Parla. Jesús Soler

Una vecina que llevaba viviendo en el inmueble unos cinco años, relató a Madrid Total que en Fuente Arenosa "hay de todo": "Tiroteos, droga, delincuencia... Lo más triste es que algunos queremos vivir tranquilamente sin hacer daño a nadie".

Con pasar cinco minutos en el patio de Fuente Arenosa se puede corroborar esa sensación de inseguridad. Telefonillos arrancados, pintadas, puertas rotas, cristales reventados e incluso un contenedor de basura despeñado por una escalera.

Los pisos de Fuente Arenosa 1 eran viviendas de protección oficial con alquileres bajos pero, cuando los inquilinos comenzaron a marcharse, comenzaron las okupaciones y con ellas, los problemas descritos por los vecinos.

En la actualidad, de los "280 pisos que hay, están okupados unos 260", según relata una vecina, que lleva viviendo 6 años en el bloque. "Se ha intentado de todo. Hubo un tiempo en el que pusieron seguridad en el patio, pero los okupas les tiraban objetos desde la ventana y se tuvieron que ir", apunta esta vecina.

Edificio okupa de La Guindalera

El pasado lunes 28 de abril, cuando España entera estaba sumida en un apagón, un grupo de okupas aprovechó la situación para entrar en el edificio de la calle Azcona 27, en el madrileño barrio de La Guindalera y usurpar una vivienda.

Los vecinos no pudieron comunicarse con la policía para alertarles. Pero hacia las 12.00 horas del miércoles, la policía intervino y desalojó la vivienda usurpada.

El edificio okupa de la calle Azcona 27, Madrid. Plataforma Afectados Ocupación

El edificio es en la actualidad propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos (SAREB) y de las 16 viviendas del edificio, nada menos que 11 se encuentran okupadas.

Antes de quebrar, la constructora vendió a tres sociedades cuatro pisos en agosto del año 2011. Fue entonces cuando el edificio se llenó de okupas que tienen "una gran rotación" según cuentan fuentes conocedoras de la situación.

En diciembre de 2016, la Sareb obtuvo la gestión de varias viviendas okupadas y, en 2023, lograron vender cinco de ellas a personas físicas.

Aún así, según consta en una denuncia reciente a la que ha tenido acceso Madrid Total, en las 11 viviendas okupadas se han producido goteras sin control, actos vandálicos, amenazas, agresiones y enganches ilegales a la luz y al agua.

Bandas latinas en Torrejón

En los últimos meses, se vive una relativa calma en el edificio ubicado en la calle Carmen Laforet, número 14 de Torrejón de Ardoz.

Según informan fuentes municipales, quedan unas cuatro familias okupas, pero no son conflictivas ni suponen un problema para los vecinos. Pero hasta el pasado mes de febrero este bloque era una de las principales guaridas de los Trinitarios, la banda juvenil violenta.

La fachada del inmueble de la calle Carmen Laforet 14, en Torrejón de Ardoz. Google Maps

En este inmueble operaba el coro 'TJ Green' de esta banda y, en el momento de su detención, se les imputan los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

En el interior del inmueble de Carmen Laforet 14, la Policía encontró armas de fuego y drogas, así como elementos identificativos y documentación secreta con datos sobre su estructura y jerarquía.

Infierno de ruidos en Leganés

Los vecinos del barrio de Vereda de los Estudiantes, al sureste del madrileño municipio de Leganés, llevan años conviviendo con un grupo de okupas que usurparon una vivienda ubicada en la calle Cáceres número 5.

Por eso, el pasado 22 de julio, y para visibilizar el problema, iniciaron una recogida de firmas para intentar terminar de una vez por todas con el calvario de ruidos que viven a diario.

La fachada de la casa okupa de la calle Cáceres 5, en Leganés. Google Maps

"Ha llegado a tal punto que es casi imposible descansar debido a los altercados nocturnos, los gritos, golpes y música alta en horarios inapropiados", explicó una vecina de la zona.

Contó que por esos pisos ha pasado "muchísima gente": "ha llegado gente muy problemática que hace muchísimo ruido"

Y por desgracia, los vecinos que viven cerca del bloque ven cada día "un trasiego constante de gente" que "trapichea". "Nos hemos planteado que hay algún tipo de mafia que realquila los pisos".