Muere un motorista arrollado por un camión en la salida de una rotonda en Hortaleza (Madrid)

Un motorista de 53 años ha fallecido este viernes arrollado por un camión en la salida de una rotonda en el distrito de Hortaleza, ha informado Emergencias Madrid en un comunicado.

El accidente se ha producido en la avenida del Río Urubamba, en Hortaleza. Los técnicos del Samur sólo han podido confirmar el fallecimiento. La Policía Municipal está realizando el atestado.

La mañana de este viernes un ciclista de 73 años perdía también la vida en Madrid, en el distrito de Barajas, tras colisionar contra un camión detenido en el arcén que realizaba trabajos de limpieza.

#Accidente de tráfico en Avda río Urubamba, #Hortaleza@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de un motorista de 53 años arrollado por un camión en la salida de una rotonda@policiademadrid realiza el atestado pic.twitter.com/IzyUxOMFgy — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 12, 2025

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la mañana en la Avenida Sur. El ciclista se empotraron por causas que se desconocen contra el camión de limpieza.

Los sanitarios del Samur Protección Civil solo han podido confirmar el fallecimiento al estar el varón en parada cardiorrespiratoria sin que pudieran realizar maniobras por la gravedad de las lesiones.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado e investigará lo ocurrido.