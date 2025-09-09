Detenidas cuatro personas por intentar okupar el narcolocal de Leganés en el que horas antes apuñalaron a un joven

Continúan los problemas en el narcolocal ubicado en la calle Fray Melchor Cano del municipio de Leganés. Un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid informa de que durante la tarde del lunes, cuatro personas trataron de okupar el local a la fuerza, motivo por el que fueron detenidas.

Las citadas fuentes indican que fueron los vecinos los que avisaron a las autoridades cuando vieron que varias personas estaban forzando la cerradura del narcolocal hacia las 17.00 horas.

Se trata de tres hombres y una mujer de origen español que fueron finalmente arrestados y se les acusa de un delito de coacciones. Por otro lado, la Policía Nacional informa de que estos individuos no iban armados.

Pocas horas antes de este intento de okupación, durante la tarde del pasado domingo, este narcolocal fue el escenario de una reyerta en la que un hombre de 29 años fue herido de gravedad

Según informaron fuentes del 112 de Madrid, la víctima recibió tres puñaladas en el tórax y el abdomen a las puertas del citado narcolocal de Fray Melchor Cano.



Según trasladaron a EFE fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso ocurrió alrededor de las 17.00 horas y el personal sanitario del SUMMA 112 encontró al herido en estado muy grave, con tres heridas incisas.



Fuentes policiales agregaron que la víctima era de nacionalidad marroquí y que fue encontrada y atendida en la vía pública. El hombre fue estabilizado y luego trasladado al Hospital 12 de Octubre de la capital.

Apuñalamiento en



📍#Leganés C/ Fray Melchór Cano.



Hombre de 29 años herido muy grave. El personal sanitario del #SUMMA112 lo estabiliza y traslada al hospital. pic.twitter.com/GJohb2qU74 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 7, 2025

Según publica ABC, fueron los residentes de la zona los que dieron la voz de alarma al ver a la víctima ensangrentada, tirada en el suelo.

Al parecer, según publica el citado medio de comunicación, el narcolocal lleva tiempo suponiendo un quebradero de cabeza para los vecinos de la zona, que están cansados del menudeo, las reyertas y el ruido.