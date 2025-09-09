Accidente en Las Rozas: muere una mujer de 45 años tras chocar con una mediana y salir despedida de su furgoneta

Un helicóptero del Summa 112 en Las Rozas de Madrid. 112 Comunidad de Madrid

Trágico accidente durante la mañana de este martes en el municipio de Las Rozas. Una mujer de 45 años ha fallecido tras sufrir un aparatoso accidente, según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.

Según informan las citadas fuentes, el accidente se ha producido hacia las 11:15 horas en el kilómetro 2 de la M-509.

La mujer fallecida era la única ocupante de una furgoneta que ha chocado contra la mediana que separa la carretera principal de la vía de servicio.

La víctima ha salido despedida del vehículo y ha resultado gravemente politraumatizada. A su llegada, los sanitarios del Summa 112 la han encontrado en parada cardiorrespiratoria. Tras más de 35 minutos de RCP han tenido que confirmar el fallecimiento.

En el suceso ha colaborado la Cruz Roja y la Guardia Civil de tráfico investiga las causas de este trágico accidente.

