La mejor academia para sacarse unas oposiciones en Madrid está en esta castiza calle: "Me las preparé en solo cuatro meses"

Septiembre es un mes de comienzos. Pero también de cambios. Por ello, muchas personas pasan las hojas del calendario pensando también en el futuro y en lo que puede depararles. Sin ir más lejos, estas semanas están marcadas en muchas casas por la 'vuelta al cole'.

Sin embargo, no todos los alumnos vuelven a las aulas. Hay algunos que emprenden una aventura mucho más complicada, la de sacarse una oposición. Para esa tarea, la mayoría tiene claro que lo mejor, o el camino que asegura más posibilidades de éxito, es el de entrar en una buena academia.

Pero si emprendemos ese viaje en Madrid, la ciudad más grande de España, se hace complicado saber qué camino debemos seguir, ya que tenemos muchas oportunidades abiertas. Por ello, no es fácil decidir cuál es la academia que mejor se adapta a nuestras características y a nuestras necesidades.

Por ello, lo mejor es acudir a los expertos, ya que ellos nos ayudarán a elegir cuál es la mejor opción de todas las que tenemos sobre la mesa. Y es que no es fácil tomar una decisión en la que los opositores se juegan mucho, no solo a nivel económico, sino también personal.

Tal y como explica el portal Madrid Diario, una de las mejores academias de la capital para prepararnos unas oposiciones es la academia Supera Oposiciones. Y a juzgar por las opiniones de sus alumnos, lo cierto es que cuenta con una gran reputación, ya que las críticas son casi inexistentes.

¿Cómo es la mejor academia de Madrid?

Preparar una oposición, sea en el ámbito que sea, es un camino muy difícil y tortuoso. Requiere de valores como la constancia y el esfuerzo. Pero sobre todo, lo que se necesita es una gran disciplina. Por ello, lo mejor es encontrar a la mejor persona posible para guiar nuestros pasos.

La mayoría de las personas que emprenden este laberíntico y exigente camino optan por hacerlo de la mano de una academia. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar la academia que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Si estamos en una ciudad como Madrid, las opciones serán casi infinitas. Por ello, se vuelve todavía más complicado elegir la mejor academia posible. Sin embargo, aquellas personas que conocen bien este tipo de mercados concuerdan en que una de las mejores opciones, si no la mejor, es la academia Supera Oposiciones, un centro que lleva su objetivo en el nombre.

Esta academia se encuentra en la calle Arturo Soria , 245, en el distrito de Ciudad Lineal. Está considerada por muchos estudiantes como la academia perfecta ya que tiene un método totalmente innovador y permite poner en práctica una metodología flexible.

Por ello, es la idónea para aquellas personas que tienen que combinar, por ejemplo, sus estudios con un trabajo o con alguna otra obligación. Su principal ventaja es que ofrece clases en modalidad presencial y online, lo que permite adaptarse a cada situación personal.

Además, dispone de temarios actualizados constantemente según la convocatoria y se pueden realizar de manera constante simulacros de exámenes muy realistas y tutorías personalizadas. Además, dispone de su propia plataforma digital interactiva para reforzar el aprendizaje.

Por si fuera poco, casi todos los alumnos coinciden en que se sienten acompañados y guiados, además de recibir la motivación necesaria para nunca tirar la toalla. Sonia, una de sus alumnas, asegura lo siguiente: "Tienes todo lo que necesitas, tanto si eres independiente y te gusta estudiar a tu ritmo, como si prefieres seguir el temario con clases muy detalladas".

Por su parte, otro estudiante como Andrés Barbero destaca lo siguiente: "Academia totalmente recomendable. Te acompañan en todo el proceso de manera individual, guiándote y planificándote en función de tus circunstancias de vida".

Unas opiniones que no son aisladas, sino que se repiten sin parar. "He empezado con ellos este año y estoy contenta. Mi coach me ayuda mucho y tengo una reunión con ella cada 15 días", cuenta Sara. Mientras que alumnos como Álvaro destacan los resultados conseguidos en poco tiempo.

"Mi experiencia con Supera Oposiciones no ha podido ser más positiva. Empecé a prepararme una oposición con ellos a tan solo 4 meses de la convocatoria y, no solo me acompañaron durante todo el proceso, sino que conseguí pasar de fase a la primera".