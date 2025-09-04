Verónica García (25), pluriempleada para poder vivir en Madrid: "Alquilo un cuarto por 500€ y solo cabe la cama"

La vivienda es un tema complicado para los jóvenes. Instagram

Verónica García tiene 25 años y vive en Madrid. Trabaja en dos empleos solo para poder pagar un lugar donde dormir.

Y es que encontrar una vivienda en la ciudad se ha vuelto una verdadera odisea para los jóvenes. "Los requisitos son casi imposibles", dice, resumiendo la frustración de muchos que buscan un alquiler asequible.

Hoy paga alrededor de 500 euros por una habitación en Carabanchel. "Me mudo por 480 euros a una habitación antes de que me cobren 500 o 550", explica con tristeza por no poder acceder a una vivienda completa.

Los jóvenes se ven obligados a compartir piso. Istock

Es un cuarto pequeño, donde las comodidades son las mínimas: "Es una habitación donde cabe la cama y no más". Un espacio mínimo que al menos le permite descansar después de todas sus jornadas de trabajo.

El caso de Verónica refleja un problema más común de lo que parece y que viven muchos jóvenes. La inquilina cuenta que, incluso trabajando a este nivel, es frustrante no poder alquilar un piso completo.

La joven tiene un negocio de pestañas y cejas en la capital y es camarera en un restaurante. "Es bastante frustrante ver que no salimos adelante, incluso con dos trabajos no podemos tener acceso a una vivienda completa", dice.

Para muchos jóvenes, tener un techo propio es un lujo, y pensar en formar familia parece todavía más difícil. "Los jóvenes pensamos tal vez más adelante en tener familia, pero cómo, si ahora no se puede siquiera alquilar un piso", comenta con sinceridad.

Cada vez es más difícil encontrar piso. Istock

El precio de los alquileres en Madrid ha subido mucho en los últimos años, sobre todo en barrios que están bien comunicados o que se han vuelto populares.

Por eso muchos jóvenes se conforman con habitaciones pequeñas o compartir piso con varias personas en zonas estudiantiles de la ciudad. Esto significa menos espacio, menos privacidad y la sensación de que nunca se puede avanzar hacia una vida más estable.

A pesar de todo, Verónica sigue luchando. Se levanta temprano todos los días para cumplir con sus dos trabajos y poder pagar su habitación. Aun así, siempre está atenta a cualquier oportunidad de mudanza, porque sabe que con los precios de alquiler cualquier cambio puede afectarle.

Y es que al igual que la mayoría, tiene que adaptarse, buscar soluciones temporales y renunciar a algunas comodidades.