Nueva bronca en el hotel okupa de San Blas: detenidas 14 personas en una reyerta multitudinaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido a catorce personas, entre ellas dos menores de edad, por participar en una reyerta en el conocido como hotel okupa de la calle de Lola Flores, en el distrito de San Blas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La intervención policial tuvo lugar el pasado sábado tras ser alertada la Policía de una riña multitudinaria en la zona entre vecinos residentes en el edificio okupado. A los detenidos se les imputan delitos de riña tumultuaria, lesiones y amenazas graves.

La reyerta se inició en el interior de uno de los bloques del complejo y se extendió en el exterior.

Otras reyertas

Esta no ha sido la primera reyerta ocurrida en este hotel okupado. Este mismo año, agentes de la Policía Nacional detuvieron a finales de enero a once personas por participar en una reyerta con armas blancas en el conocido como hotel okupa.

Los hechos sucedieron de madrugada, cuando se recibió aviso a través del CIMACC-091, con motivo de una pelea multitudinaria.

Debido al refuerzo de la presencia policial en la zona, los agentes se personaron inmediatamente, encontrando a un grupo de personas alteradas y presentando algunas de ellas diversas heridas en rostro y manos.

La rápida actuación de las dotaciones policiales frustró el enfrentamiento, garantizando la integridad de los participantes, resultando dos heridos leves, que recibieron asistencia sanitaria en el lugar.

Tras una inspección posterior se encontró un cuchillo de cocina, un cúter y un martillo, los cuales fueron incautados.

Por estos motivos se procedió a la detención de once varones, nacidos entre los años 1993 y 2000, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, permaneciendo en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. Diez de los detenidos son de origen colombiano y uno venezolano.

Meses atrás, en noviembre de 2024, se produjo una nueva reyerta en San Blas. La Policía Nacional detuvo a seis personas tras una reyerta multitudinaria con machetes de gran tamaño, en la que resultaron heridos leves un policía municipal y un joven de 24 años.

Respecto a estos constantes incidentes, los vecinos del madrileño distrito de San Blas-Canillejas no pueden más. Están hartos de la inseguridad que sienten en las calles desde hace unos meses: "Ha habido un asesinato en la calle Francisco Íñiguez Almech con Herencia. ¿Qué más tiene que pasar en San Blas para que nos escuchen y nos hagan caso?", se lamentaba un grupo de vecinas con las que habló Madrid Total cuando se produjo el asesinato de David, un joven de 26 años que perdió la vida el pasado año en el barrio.

En enero de este año, también murió a puñaladas un hombre de 40 años delante de su pareja en este hotel okupa.