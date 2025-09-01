Un muerto y dos heridos graves en tres accidentes de tráfico en varias zonas de Madrid: un menor de 17 años atropellado

Este lunes, primero de septiembre, ha despertado con varios heridos, algunos de gravedad, y un muerto por accidentes de tráfico ocurridos durante la tarde del domingo y en la madrugada en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

En Loeches, un hombre de 47 años ha muerto este domingo a consecuencia de un accidente de tráfico en el que han chocado frontalmente tres vehículos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad.

El Servicio de Urgencia Médica de la región (Summa 112) ha confirmado el fallecimiento después de realizar durante 30 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima: el conductor de uno de los turismos, que circulaba solo.

Previamente, efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, desplegados en el lugar del accidente, han rescatado al varón, que se encontraba en el interior del coche en parada cardiorrespiratoria. Los ocupantes de los otros dos vehículos han resultado ilesos.

La colisión de los tres automóviles ha tenido lugar este domingo, a las 19.45 horas, en el kilómetro 1,7 de la M-225, a la altura del municipio de Loeches.

Aparatoso accidente en km6 de #A5 sentido entrada.



👉El conductor de un turismo impacta contra las barreras separadoras y acaba fuera de la calzada, entre dos árboles. Rescatado por @bomberos y trasladado, intubado por @SAMUR_PC, al hospital.@policiademadrid realiza atestado. pic.twitter.com/YA3a7wGayR — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 1, 2025

Por otra parte, en la A-5 sobre las cuatro de la mañana ha ocurrido otro aparatoso accidente en el que un conductor de 45 años ha acabado hospitalizado en estado grave.

Ha sido a la altura del kilómetro 6, sentido Madrid, al impactar contra las barreras separadoras de ambos lados, ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro ha tenido lugar en el distrito Latina de la capital. Tras el impacto, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar al conductor tras quedar atrapado.

El vehículo quedaba finalmente fuera de la calzada, volcado entre dos árboles. Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido al herido, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado intubado y grave al hospital.

Además, en torno a las 2.00 horas, se ha producido otro choque en la avenida Monasterio de Silos, en Fuencarral, a la altura de la estación de Metro de Montecarmelo, según ha informado Emergencias Madrid este lunes.

Un ciclista de 17 años ha sido intubado y trasladado al Hospital La Paz, en la capital, con pronóstico muy grave tras sufrir un accidente con un coche.

El adolescente estaba montado en una de las bicicletas del servicio de alquiler municipal, conocidas como Bicimad, cuando sufrió el impacto del vehículo.

El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur) ha atendido al ciclista, que sufre un traumatismo craneoencefálico severo.

La Policía municipal ha realizado el atestado del accidente y ha acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado hospitalario.