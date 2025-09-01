Incendio al lado del Retiro: varios coches arden en la planta menos cuatro de un parking y el humo obliga a cortar el tráfico

El incendio de un vehículo en el cuarto sótano de un aparcamiento en la avenida del Mediterráneo, en Madrid, ha obligado al desplazamiento de una quincena de dotaciones de Bomberos y a la imposición de cortes de tráfico, mientras los agentes han pedido a los vecinos que cierren sus ventanas ante el humo provocado por el fuego.

El servicio de Emergencias del Ayuntamiento de la capital ha advertido de lo acontecido a través de la red social X, en una publicación en la que ha cifrado en 16 los operativos de Bomberos municipales desplazados al lugar de los hechos, así como del corte de tráfico entre las plazas de Conde de Casal y Mariano de Cavia.

"Hay mucho humo en la zona que sale por las rejillas de ventilación", ha alertado Emergencias Madrid en un mensaje en el que también subraya que "se pide por megafonía a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas".

Al final, 6 vehículos han quedado calcinados y otros tantos afectados .



La profundidad de la planta donde se ha originado el incendio y la nula visibilidad han dificultado el trabajo de los @BomberosMad . ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/aZ1oXw5yIH — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 1, 2025

En total, el incendio ha calcinado seis vehículos y ha afectado a otra media docena. La profundidad de la planta donde se ha originado el incendio y la nula visibilidad han dificultado el trabajo de los bomberos", han explicado fuentes de Emergencias.

Ante un fuego que seguiría activo por el momento, las autoridades han afirmado también que SAMUR-Protección Civil "permanece en preventivo" ante la posible evolución de la situación.