Llega a Madrid un cambio de tiempo para iniciar septiembre: este es el día en el que caerán casi 20 grados las temperaturas

Está siendo un verano muy difícil de llevar en cuanto a lo meteorológico. Especialmente en zonas como Madrid, donde el calor ha sido totalmente asfixiante. De hecho, instituciones autorizadas como la Agencia Estatal de Meteorología han detectado datos históricos por altas temperaturas.

Esta situación ha llevado a una cierta crisis a muchos territorios como la propia Comunidad. Por un lado, por las dificultades que este calor ha provocado para controlar los muchos incendios que se han desatado en los últimos días.

Y por otro lado, por las disputas sociales que han generado asuntos como el cierre de parques en la ciudad de Madrid. Esta ha sido una máxima que se ha repetido durante el mes de agosto. Sin embargo, con la llegada de septiembre, todo cambia.

Después de un fin de semana relativamente tranquilo, con temperaturas templadas y con una climatología moderada, el lunes será el día en el que todo cambie. Y es que tanto las temperaturas máximas como las mínimas van a sufrir una abrupta caída que va a dejar un clima frío general. .

Pocos estarán preparados para lo que se viene y es que en cuestión de unas horas las temperaturas van a caer casi 20 grados, pasando de máximas por encima de los 30 grados a mínimas que rozarán los 10. Por ello, será momento de buscar a toda prisa en el armario las chaquetas y los pantalones largos.

El frío regresa a Madrid

Los amantes del calor tienen malas noticias. Después de un mes de agosto donde se han registrado datos históricos nunca antes vistos con temperaturas extremas por encima de los 40 grados, los termómetros entran en una fase de recesión en Madrid.

La salida del mes de agosto y la llegada de septiembre van a estar caracterizadas por un cambio drástico en las temperaturas. Es decir, por un descenso térmico muy pronunciado, tal y como indican todas las previsiones realizadas por portales especializados como eltiempo.es y la Aemet.

La caída de los mercurios se producirá por culpa de la llegada de una vaguada de aire frío de origen polar. Esto hará que las temperaturas se desplomen, especialmente en puntos de la sierra. Una situación que ya se ha podido notar durante todo el final de esta semana.

Los termómetros se mantendrán estables durante este domingo, con máximas de 28 grados. Sin embargo, lo realmente destacable llegará este lunes, cuando tenga lugar el día más frío de todo este periodo. Las máximas no superarán los 24 grados, mientras que las mínimas caerán hasta los 12.

Así pues, en cuestión de unas horas, los termómetros registrarán un desplome muy acentuado, pasando de días de 30 grados como este pasado sábado a ese frío otoñal y casi invernal en los momentos más complicados de este lunes.

No obstante, esta caída será puntual, ya que se espera que el resto de la primera semana de septiembre no sea protagonista por unas temperaturas tan frías, retornando las máximas cerca de los 28 y 30 grados y las mínimas estabilizándose en torno a los 15.

Así pues, los cielos alternarán nubes y claros, con jornadas en las que la nubosidad será mayor, pudiendo dejar incluso algunas lloviznas débiles en zonas como la sierra. Otro factor importante será el viento, cuyas rachas harán que la sensación térmica sea menor.