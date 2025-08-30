Una venezolana se va de Madrid a Salamanca y cuenta lo más duro su cambio: "Si yo le dijera esto a la Isabela de 17 años..."

Hay un dicho muy repetido que dice que Madrid es la ciudad de las oportunidades. Y es que cada año, miles de personas acuden a la capital de España en busca de una nueva vía de estudios, generalmente superiores, o de trabajo. Sin embargo, a veces el embrujo dura poco.

Y es que en los últimos meses se han repetido los casos de personas que tras llevar unos meses en Madrid han decidido regresar a su lugar de origen para retomar su antigua vida. O incluso personas que solo buscan huir de Madrid y que deciden acudir a ciudades más pequeñas.

Este es el caso, por ejemplo, de Isabela. Esta joven de origen venezolano cumplió el que creía que iba a ser su sueño. Llegó a Madrid en busca de nuevas oportunidades. Y aunque las encontró, lo cierto es que no terminaron colmando sus expectativas.

Por ello, tras un largo tiempo aguantando la situación, abrumada por el estrés, los altos precios y los desplazamientos eternos, decidió liarse la manta a la cabeza y cortar con todo. Abandonó Madrid y buscó suerte en un nuevo lugar. Otra aventura que ahora sí ha saciado sus necesidades.

Después de haber pasado por ciudades tan grandes como Madrid o Valencia en los últimos años, Isabel ha acudido ahora a Salamanca, una ciudad en la que se siente mucho más realizada. Allí tiene todo lo que le gusta, pero con las ventajas de un núcleo poblacional más recogido.

¿Por qué cambiar Madrid por Salamanca?

El camino elegido por Isabela es el que cada vez hacen más personas. El trayecto opuesto a lo siempre esperado. Y es que acudir a una ciudad pequeña procedente de una gran urbe es algo que solo imaginábamos para buscar la jubilación soñada.

Sin embargo, ahora se hace buscando una vida mejor. O, al menos, una vida. Esta joven venezolana explica en un vídeo de TikTok que se ha viralizado lo que le llevó a hacer este cambio: "Vivir en una ciudad grande está sobrevalorado".

Y es que, al parecer, no se arrepiente para nada de este cambio. Sin embargo, sí le sorprende su cambio de decisión, ya que no tiene nada que ver con lo que pensaba cuando era más joven: "Si yo le dijera eso a la Isabela de 17 años, pensaría que estoy loca".

"La mayoría de la gente tiene idealizado vivir en las grandes ciudades como por ejemplo Madrid o Barcelona. Yo siempre he sido una persona que ha vivido en ciudades grandes y ahora vivo en una ciudad pequeña. Sinceramente, prefiero mil veces vivir en una ciudad pequeña".

Isabela decidió dejar Madrid, una ciudad que le gustaba, para marcharse a Salamanca, una pequeña urbe que le ha conquistado. "No me malinterpreten porque yo siento que Madrid es una ciudad increíble a la que me encanta ir porque me parece majestuosa".

"Pero comparando los 8 meses que viví en Madrid y los 5 años que viví en Valencia con lo poquito que llevo en Salamanca, pienso que es mucho más práctico vivir en una ciudad pequeña". Una opinión que cada vez cuenta con más defensores.

Una de las grandes diferencias que ha encontrado es que ahora pierde mucho menos tiempo en moverse. "Depende mucho del estilo de vida que tengas. Aquí una cosa que me impresiona son los traslados y los desplazamientos".

"Yo en media hora estoy en cualquier lado en transporte público. Y en Madrid me llevaba mínimo una hora o una hora y veinte, ya fuera al trabajo, al sitio donde estudiaba...". Solo con este aspecto, Salamanca empezó a ganar a Isabela.

Pero esto fue a más: "Y en los precios de alquileres o para comprarte un piso o una casa... es literalmente absurdo lo barato que es en comparación de ciudades grandes como Madrid".

Además, para los que piensan que estas ciudades están muertas, Isabela lo desmiente: "Pensaba que iba a haber muy poquitas cosas en comparación con ciudades como Madrid o Valencia. Es verdad que echas de menos algunas cosas como Cabify o Uber, pero del resto siento que hay exactamente lo mismo y vives por la mitad de precio".

Para finalizar, Isabela rompe otro mito que es que en ciudades como Madrid hay más oportunidades laborales: "Yo también pensaba que en una ciudad pequeña no iba a haber trabajo, pero sinceramente no fue difícil encontrarlo. No sé si es que he tenido suerte o qué, pero por lo que veo la mayoría de gente de mi círculo cercano tiene trabajo.

"No te voy a decir que son el mejor trabajo del mundo, pero son trabajo". Y resume que al final, para tener éxito en este tipo de cambios tan arriesgados, "es cuestión de montárselo bien. Vivir en Madrid está sobrevalorado".