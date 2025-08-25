Una turista de Andalucía visita Madrid y se queda boquiabierta al ver este pueblo: "Me han dicho que aquí hace fresquito"

Una turista de Andalucía y las vistas de Buitrago de Lozoya en un fotomontaje. Telemadrid

Estas semanas todo el país ha vivido una de las olas de calor más intensas y duraderas de los últimos años. Por ello, muchos han buscado refugiarse en lugares no muy conocidos, pero en los que se pueden tener temperaturas más agradables.

Es el caso de Buitrago del Lozoya, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid que recibe un buen número de turistas durante el verano.

"Me han dicho que es muy fresquito. Venimos de Andalucía con 42 y 45 grados", comenta una turista al programa Madrid Directo. "Vamos a ver pueblecitos porque me gusta ir a la montaña", añade.

Y es que Buitrago del Lozoya tiene una temperatura perfecta para hacer planes y disfrutar del verano sin sufrir un calor agotador.

Una guía turística destaca a Telemadrid dos lugares: la Iglesia de Santa María del Castillo y el Castillo. También invita a los turistas a hacer rutas de senderismo e ir al Mirador del Pinarcillo.

"Con estas vistas da gusto, el río y todo, estoy flipando. Me encanta", asegura una turista que estaba haciendo una fotografía. "Hemos venido a verlo, hacía años que no veníamos", añade otro turista que vuelve al pueblo.

Y es que el Río Lozoya es otro de los atractivos de este municipio. Una pareja de turistas se acerca para bañarse: "A veces hacemos piragüismo. Hacemos las rutas y venimos a pasar el día".

Buitrago del Lozoya tiene una población de 1973 habitantes, según los últimos datos del INE. Y precisamente recibe su nombre por el río Lozoya, que circunda este municipio cercano a la sierra de Guadarrama.

Un vecino del pueblo reconoce que en esta época del año "hay bastante gentecilla por aquí". Aunque el verano no es lo único que atrae al turismo a Buitrago de Lozoya.

Buitrago tiene un gran calendario de eventos festivos, artísticos y culturales, entre los que destacan el Belén Viviente y la Feria Medieval, que se celebran una vez al año.

La Feria Medieval se celebra el primer fin de semana de septiembre desde el 2001 y es otra de las fechas más turísticas en la localidad. Atrae más de 30.000 visitantes y es uno de los eventos medievales más importantes de Madrid.

Este pueblo también destaca por la conservación de su antiguo recinto amurallado. El casco urbano está declarado Bien de Interés Cultural.