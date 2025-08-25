Muere un motorista al chocar con un coche detenido en el arcén de la M-40, el quinto en siete días negros en Madrid

El servicio sanitario en el lugar donde se ha producido el accidente de moto en la M-40. Emergencias Madrid

Los últimos siete días han resultado ser una semana trágica para los motoristas en Madrid con cinco muertos y un herido grave.

El último de los accidentes mortales se produjo el sábado cuando un hombre de 42 años perdió la vida al colisionar con un vehículo que estaba detenido en el arcén de la M-40.

Concretamente, el accidente ocurrió en el kilómetro 36 de esta vía hasta donde se desplazaron los servicios sanitarios de Samur-Protección civil que trataron de reanimarlo en un primero momento, pero, según ha explicado Emergencias Madrid, no se pudo hacer nada por su vida.

#Accidente de tráfico en km 36 de la M40@SAMUR_PC confirma tras #RCP el fallecimiento de un motorista de mediana edad que ha colisionado contra un vehículo detenido en el arcén@guardiacivil se encarga de la investigación del siniestro pic.twitter.com/XzmxzzMR4G — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 23, 2025

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para ver cómo pudo ocurrir esta muerte que se suma a la de otros cuatro motoristas en Madrid.

Otro de los fallecidos perdió la vida en Plaza Elíptica, también durante el fin de semana, cuando viajaba acompañado. Concretamente, el siniestro ocurrió en el túnel de entrada y el conductor de la moto, un hombre de 40 años, murió en el accidente.

Su acompañante está muy grave y fue trasladado por los servicios de Samur-Protección Civil al Hospital 12 de Octubre, después de estabilizarlo.

El viernes pasado, también fue día negro para los motoristas en Madrid ya que un hombre de 59 años falleció tras chocar contra un camión a la altura del kilómetro 6,3 de la M-507, en la localidad madrileña de Villamanta, según informa un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las once de la mañana y cuando los equipos de Emergencia llegaron, la víctima se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria por lo que poco pudieron hacer para salvarle la vida.

Alcalá y Móstoles

El miércoles 20, le tocó a Alcalá de Henares vivir la tragedia ya que un hombre resultó muerto al perder el control de la moto, salirse de la A-2 por donde circulaba y chocar contra un panel de señalización que fue mortal.

El accidente tuvo lugar en el km 35 de entrada a la mencionada autovía, ha precisado el 112 en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Sólo unas horas antes, a las seis de la madrugada, un joven de 29 años se dejaba la vida en la M-856 a la altura de Móstoles por la misma razón: perdió el control y colisionó contra una señal de tráfico, según informaron los servicios de emergencias 112-Comunidad de Madrid.

A la llegada de los técnicos del SUMMA112, la víctima está en parada cardiorrespiratoria. Le realizaron reanimación cardiopulmonar avanzada para finalmente confirmar el fallecimiento.

La Guardia Civil investiga lo sucedido en una actuación en la que también participó la Policía Local de Móstoles en la regulación del tráfico.