Muere el tercer motorista de esta semana en Madrid: chocó contra un camión en la M-507

Un motorista de 59 años ha fallecido este viernes tras chocar contra un camión a la altura del kilómetro 6,3 de la M-507, en la localidad madrileña de Villamanta. Así lo ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 11 horas. Cuando los equipos de Emergencia llegaron, la víctima se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria.

Sanitarios del Summa-112 realizaron durante más de 30 minutos maniobras de RCP avanzada pero finalmente no han podido revertir la parada y han confirmado el fallecimiento. Por su parte, el conductor del camión implicado ha sido dado de alta.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un motorista en un accidente de tráfico en la M-507 en #Villamanta.



La @guardiacivil se encarga de las investigaciones.



Al suceso ha acudido también una dotación de #BomberosCM para realizar labores de limpieza de vía. pic.twitter.com/GiKdZg0E3W — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 22, 2025

Al lugar se han desplazado una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Policía Local y Guardia Civil, que se encargará de las investigaciones del suceso.

Dos motoristas muertos

Este no ha sido el único suceso con motoristas implicados que ha tenido lugar durante los últimos días en las carreteras madrileñas. Otros dos motoristas han muerto el pasado 20 de agosto por causas muy similares.

Uno de ellos, perdió la vida este martes en la A-2 tras salirse de la vía y chocar contra un panel de señalización a la altura de la ciudad de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, según ha informado esta madrugada el servicio de emergencias 112 de esta región.

El accidente tuvo lugar en el km 35 de entrada a la mencionada autovía, ha precisado el 112 en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Cuando los efectivos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) han llegado al lugar el motorista ya había fallecido y no han podido sino confirmar el óbito.

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid también se desplegaron para asegurar la zona, después de que el motorista se saliese de la vía y chocase contra un panel de señalización, un hecho que está investigando la Guardia Civil.

El otro, de 29 años, falleció en un accidente de moto en la M-856 a la altura de Móstoles al chocar contra una señal de tráfico, ha informado los servicios de emergencias 112-Comunidad de Madrid.

La colisión se produjo a las 6 de la madrugada en el kilómetro 1,800 de la M-856. La víctima mortal es un hombre de 29 años cuya moto se ha salido de la vía hasta colisionar con una señalización.

A la llegada de los técnicos del SUMMA112, la víctima está en parada cardiorrespiratoria. Le realizaron reanimación cardiopulmonar avanzada para finalmente confirmar el fallecimiento.