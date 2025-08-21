Una vecina de Madrid confiesa su dura realidad: "Con lo que gano no llego para pagar el alquiler, 1.100€ es muchísimo"

El precio de comprar una vivienda en España sigue en aumento. En el último año ha crecido un 14% en España, mientras que en Madrid se ha incrementado un 25% y se sitúa en 5.642 euros por metro cuadrado.

Según Idealista, en 14 capitales de todo el país los precios de compra han alcanzado máximos históricos. Pero la situación con el alquiler también es alarmante y preocupa a muchos ciudadanos.

Una vecina de Madrid cuenta que está en un piso de alquiler pagando 1.100 euros al mes. "Es muchísimo, con lo que yo gano no llego", explica al programa Buenos Días de Telemadrid.

El precio del alquiler ha subido un 9,7% en España, pero en Madrid el crecimiento se dispara hasta un 11%. No obstante, Burgos es donde más aumenta: más de un 21%.

Los expertos explican este incremento al aumento de la población, la rebaja de los tipos de alquiler y la falta de oferta, lo que está desequilibrando al mercado inmobiliario.

"Entiendo que mucha gente está viniendo a Madrid, hay muy poca vivienda en oferta", asegura otro testimonio. "Se está disparando y parece que es imparable", advierte un hombre.

Beñat del Coso, portavoz de Idealista, también ha hablado en Telemadrid. En su opinión, el causante de esta situación es "la falta de visión de las administraciones".

El portavoz considera que las instituciones "no se han asegurado de la construcción de nuevas viviendas en las zonas con mayores demandas".

Del Coso recuerda que "tras la crisis inmobiliaria de 2007, la mayoría de los nuevos desarrollos quedaron prácticamente vetados".

"Solo se han reactivado cuando las tensiones entre oferta y demanda ya eran palpables, y posiblemente ya era demasiado tarde", lamenta el portavoz.