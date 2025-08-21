Detenido un hombre por conducir en sentido contrario cuatro veces en el mismo día: provocó varios accidentes

Un hombre de 81 años fue detenido el pasado día 14 de agosto, a las puertas del puente, por Guardia Civil tras conducir en sentido contrario por cuatro carreteras diferentes de la Comunidad de Madrid, provocando a su paso varios accidentes con heridos leves.

La detención por parte de los efectivos de la Agrupación de Tráfico se produjo sobre las 10.00 horas del pasado día 19 en las dependencias del Sector de Tráfico de Madrid, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El arrestado es un hombre de 81 años, vecino de Madrid, sin antecedentes penales. Está acusado de cuatro delitos de conducción temeraria y ha sido propuesto para la pérdida de aptitudes psicofísicas necesarias para la conducción, que conlleva la suspensión del permiso de conducir.

Cuatro carreteras diferentes

Los hechos ocurrieron el pasado día 14 de agosto, previo al inicio de la operación especial de tráfico con motivo del puente de agosto. Sobre las 12.45 horas, el conductor de un turismo se dio vuelta en el peaje de la carretera M-12, incorporándose a la M-11, por la que circuló 3,5 kilómetros en sentido contrario al habitual. En su marcha, provocó un accidente que causó daños materiales en su turismo y en el vehículo contra el que colisionó.

Poco después, sobre las 18.25 horas, circuló desde el kilómetro 12,600 hasta el 6,800 de la carretera A-5 (Autovía del Suroeste), por los carriles sentido Badajoz, pero en dirección a Madrid, provocando la salida de vía de otro vehículo que circulaba correctamente. Como consecuencia de ello, dos personas resultaron heridas leves y se produjeron daños materiales en el vehículo accidentado.

Vídeo del conductor en la carretera

Sobre las 19.34 horas volvió a conducir en sentido contrario por la carretera A-6, circulando por los carriles sentido A Coruña en dirección a Madrid, aunque en este caso sin que se produjera ningún incidente.

Jornada trágica

Este no ha sido el único suceso que ha tenido lugar durante los últimos días en las carreteras madrileñas. Dos motoristas han muerto el pasado 20 de agosto por causas muy similares.

Uno de ellos, perdió la vida este martes en la A-2 tras salirse de la vía y chocar contra un panel de señalización a la altura de la ciudad de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, según ha informado esta madrugada el servicio de emergencias 112 de esta región.

El otro, de 29 años, falleció en un accidente de moto en la M-856 a la altura de Móstoles al chocar contra una señal de tráfico, ha informado los servicios de emergencias 112-Comunidad de Madrid.