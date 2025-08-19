Un turista de Ceuta visita Madrid y se queda boquiabierto al ver la Castellana: "Es la primera vez que nos pasa"

El verano en Madrid es una época tradicionalmente tranquila. Parte de la población abandona la ciudad en busca de destinos más veraniegos. Mientras que el turismo en la capital no es tan masivo en los meses de verano como en otras épocas del año.

Una pareja de turistas procedentes de Ceuta está de visita en Madrid y han alucinado al ver el Paseo de la Castellana vacío. "Acabamos de llegar a Madrid y nos la hemos encontrado así, casi desierta", explican sorprendidos a Telemadrid.

"Es la primera vez que nos la hemos encontrado así. Con mucho calor, eso sí. Pero en la calle hay menos gente", añaden. Las altas temperaturas de los últimos días también influyen en la baja afluencia de gente.

La pareja desvela que han llegado a la capital para ver el Real Madrid-Osasuna, que se enfrentan en el debut de los de Xabi Alonso esta temporada en Liga.

El partido también supone un importante atractivo para muchas personas que se encuentran en la capital o que visitan Madrid con motivo del encuentro.

Así lo confirma Alberto, portero de una finca en Paseo de la Habana: "Este mes hay poca movilidad, pero cuando juega el Madrid es cuando viene mucha gente".

No obstante, la dinámica turística está cambiando. Según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), la ocupación hotelera de este mes llegará al 52,87%. Esto supone un ligero aumento respecto al año anterior, que se situó en el 52%.

Unas cifras que, según la AEHM, aumentarán en la segunda quincena. Se espera un 55% de ocupación gracias al ESC Congress 2025. IFEMA acoge el mayor congreso de cardiología del mundo entre el 23 y el 26 de este mes, congregando a 30.000 asistentes.

Además, este año el festivo del 15 de agosto ha caído en viernes, lo que lo convierte en un puente todavía más interesante para el turismo nacional.

Aunque los mejores datos en este sentido los otorga el turismo internacional. Un 57,6% de los visitantes en agosto son extranjeros, según el estudio de la AEHM. Los lugares de origen más repetidos de los viajantes son Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, México y Argentina.