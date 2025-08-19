Un taxista no se calla y deja claro lo que piensa de Madrid en agosto: "Llevo media hora y no ha salido nada"

En el mes de agosto la ciudad de Madrid está casi irreconocible. El bullicio de gente que caracteriza a la capital de España se ve reducido durante estas semanas. Miles de madrileños abandonan la capital en busca de destinos con playa.

Esto afecta a los trabajadores que se quedan en la ciudad durante este mes, especialmente los que dependen directamente de la gente. Es el caso de los taxistas.

Uno de ellos, Éder, ha hablado para el programa Madrid Directo de Telemadrid desde la parada de taxis de Nuevos Ministerios.

Éder asegura a Telemadrid que la de Nuevos Ministerios "es una parada en la que suele moverse bastante gente", pero la realidad estos días es muy diferente.

"Llevo aquí casi media hora y no ha salido nada. La Castellana está muy vacía, muy suave, muy suave", explica el taxista.

Éder asegura que Madrid "está más vacío que el año pasado" por estas fechas. Aunque deja claro que "es más dura la primera quincena, la segunda quincena es cuando todo el mundo empieza a llegar así que es más movido".

En Madrid Directo también han mostrado como hasta cinco locales del Paseo de la Habana se encuentran cerrados, lo que afecta a algunos clientes.

"Venía a cambiar unas cosas, pero he visto que está cerrado hasta el 1 de septiembre, solo espero que no me caduque el ticket", asegura una mujer.

"Es un poco la tónica. Aunque haya muchos cerrados, todavía hay algunos que no se han ido de vacaciones, o que están a punto de irse o ya han vuelto. Justamente antes de irme de vacaciones pasaba lo mismo, pero es lo que toca", añade.

Otro de los testimonios es el de Alberto, portero de una finca en Paseo de la Habana cercana a varios locales cerrados: "Todos los años cierran por este mes, hay poca gente y poca movilidad. Cuando juega el Madrid es cuando viene mucha gente. Pero este mes para nosotros es tranquilo".

Agosto es una oportunidad perfecta para conocer Madrid con menos colas, saturación y estrés que el resto del año.