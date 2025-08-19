Un camarero habla claro ante las quejas por trabajar con calor en Madrid: "No hay quien esté fuera, es inaguantable"

Madrid ya se está despidiendo de la ola de calor, la tercera más extensa desde que hay registros. Este lunes fue la jornada más calurosa y se alcanzaron los 34 grados, pero desde este martes las temperaturas comienzan a descender para tranquilidad de los madrileños.

Han sido unas semanas duras para todos los residentes en la Comunidad de Madrid. Especialmente para los trabajadores cuya parte de su jornada laboral la llevan a cabo al aire libre.

Fran es un camarero de un bar de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, en pleno corazón de Azca, y ha contado a Telemadrid cómo ha vivido estos días.

Este camarero asegura que la mayoría de los clientes eligen estar en el interior del local, en lugar de en la terraza. Especialmente en las horas centrales del día.

"Por la mañana la gente está dentro, no hay quien esté fuera", asegura el trabajador. Fran explica que "el calor es inaguantable".

No es el único caso. Hace unos días también dio su testimonio Luis, cocinero de un bar en San Cristóbal de los Ángeles.

"Si fuera estamos a 40 grados, pues aquí estamos a 55-60 grados prácticamente cuando estamos en plena ebullición de trabajo", explicó el cocinero.

También pasa en otros sectores fuera de la hostelería. Una peluquera contó a Telemadrid cómo cierra su negocio en las principales horas del día. "Al mediodía tenemos que cerrar unas horitas y hasta la tarde no podemos abrir porque se queda la calle vacía".

Por suerte para todos estos trabajadores, las temperaturas van a empezar a bajar durante esta semana. Según ha confirmado la AEMET, tanto martes y miércoles no se superarán los 31 grados de máximas.

Mientras que el jueves el descenso será más visible. Las temperaturas máximas llegarán a los 28 grados y las mínimas bajarán a los 16 grados.

Por lo que para el final de semana la capital disfrutará de unas temperaturas acordes a finales de verano e inicios de otoño, lo que facilitará la movilidad de los trabajadores, viandantes y turistas.