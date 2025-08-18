Detenido un hombre de 83 años por arrollar a cuatro ciclistas en Colmenar de Oreja y darse a la fuga: hubo dos heridos graves

Desde el pasado 3 de agosto, los agentes de la Agrupación de Tráfico de Madrid llevaban buscando al conductor que arrolló a un grupo de cuatro ciclistas y los dejó tirados en la carretera: dos de ellos heridos graves y los otros dos, leves.

El accidente ocurrió a las 9.26 de la mañana de ese domingo en la carretera M-320, a la altura del kilómetro 16,800, muy cerca de Colmenar de Oreja, por donde los ciclistas circulaban perfectamente en su carril, según ha informado la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil.

Los ciclistas que resultaron heridos leves pudieron dar la voz de alarma y fueron atendidos por los servicios de emergencia que trasladaron a los dos más graves mientras que la Guardia Civil iniciaba una investigación para dar con el conductor fugado.

Los restos que dejó el turismo en el lugar del siniestro han sido claves para identificar tanto al vehículo como al autor del atropello y la fuga: un hombre de 83 años que vive en Madrid capital.

El hombre, de avanzada edad, no tiene antecedentes penales pero ahora ha sido detenido acusado de dos delitos de lesiones y uno de abandono del lugar del siniestro.

Los responsables de la investigación han sido los agentes de la Agrupación de Tráfico de Madrid quienes han explicado que se han tardado estos días en dar con el conductor del atropello debido a lo común de la marca y modelo del turismo implicado.