El negocio de verano de Sandra, una piscina de alquiler por horas en Madrid: "Nos viene muy bien, hay muchos gastos"

Mientras muchos negocios sufren por la ola de calor, otros aprovechan estas temperaturas para salir adelante. Este es el caso de Sandra, quien ha decidido alquilar la piscina de su casa de Guadarrama por horas para que la gente pueda refrescarse sin tener que ir a las piscinas públicas.

Y es que en plena ola de calor, mucha gente busca un sitio tranquilo donde poder escapar de las altas temperaturas sin necesidad de entradas, agobios o multitudes.

Pues aquí, además de nadar, se puede celebrar cumpleaños, preparar barbacoas y pasar un rato agradable con la familia o amigos como si fuese toda tuya.

Piscina en alquiler. TVE

"Son 250 euros para un grupo de 10 personas y 8 euros por persona adicional, a partir de 10". Una tarifa que permite que grupos de diferentes tamaños puedan reservar sin preocuparse por gastar demasiado.

Además, la finca es tan amplia que "cada uno puede estar en una zona y estar a su aire", sin sentirse apretado o incómodo. Una libertad que muchos buscan cuando quieren desconectar del estrés de la ciudad.

Con el aumento de las temperaturas, la demanda no para de crecer. "Ahora con el calor la gente escribe más y bueno la verdad que estamos bastante completitos", cuenta Sandra orgullosa de su negocio.

Y es que después de semanas refrescando, la llegada del buen tiempo ha hecho que más personas quieran aprovechar este refugio privado para combatir el calor.

"A nosotros nos está viniendo bien, el calorcito, porque ha hecho fresco las últimas semanas, pero ahora ha mejorado y ha hecho buen tiempo", confiesa la propietaria tras ver que por fin empieza a funcionar.

Lo mejor de todo es que el ambiente es agradable y respetuoso. "La gente es bastante educada, respetuosa y normalmente va todo muy bien", asegura Sandra.

Una buena convivencia que hace que quienes van a probar, repitan y recomienden el lugar a sus conocidos, convirtiendo este negocio veraniego en un éxito creciente.