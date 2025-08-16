Un asesor financiero pide 1 caña en Madrid y flipa con el precio: "Más del doble que en León... no es una ciudad, es un aeropuerto"

Madrid es una ciudad que goza de una gran vida. No solo por la calidad y el bienestar que ofrece a sus residentes, sino sobre todo porque su ambiente y su movimiento nunca cesan. Sea cual sea el momento del día e incluso el momento del año. Hasta en verano.

Por ello, Madrid es un municipio que enamora a casi todos los que pasan por allí. Y es que pocos placeres son mayores que tomarse una caña en la capital. O al menos, así lo era hasta que los precios se han disparado por completo. Ese es uno de sus grandes hándicap.

El debate de los precios en Madrid está más de actualidad que nunca. Da igual que tratemos el coste de una vivienda o la cesta de la compra. Madrid es caro se mire por donde se mire. Además, los sueldos no acompañan, y eso termina creando un agravio comparativo con el resto de España.

Esta situación se ha evidenciado con un debate que se ha creado en las redes sociales en torno a la valoración que un asesor financiero ha hecho sobre el precio de una caña, como tradicionalmente se conoce a la cerveza que se pone en muchos bares de España.

Dicha persona se quejaba de que en Madrid, la misma cantidad que podemos pedir en otras grandes ciudades de España, podía costar incluso el doble. Una comparación que no se podía hacer con los sueldos, los cuales son mayores, pero en un porcentaje mucho menor. Y la comparación más dolorosa surgía con otra gran capital como León.

¿Por qué se han disparado los precios en Madrid?

Álvaro Martínez es un asesor financiero experto en técnicas de ahorro y finanzas personales. Este especialista es residente en Madrid. Sin embargo, por motivos laborales y de ocio, viaja mucho y por lo tanto puede comparar la situación de la capital con otras grandes ciudades.

Hace unos días le llamó la atención lo que le habían cobrado por tomarse una caña en Madrid. 3,40 euros. Un precio realmente desorbitado incluso para una ciudad como la capital de España, donde los precios se presuponen más altos de normal.

Esa misma semana había pasado por otra de las ciudades más importantes de España como es Sevilla y allí, una cerveza de tamaño similar le había costado 2 euros. Es decir, cerca de un 50% menos. Sin embargo, la palma se la llevó León.

Allí, este experto en economía pudo disfrutar de su cerveza por un precio realmente llamativo. Sólo 1,20 euros y además incluyendo una tapa, lo que hacía aún más dolorosa la comparación. Esta impactante diferencia de precios le llevó a hacer un pequeño estudio de la situación.

El otro día llego a Madrid. Pido una caña: 3,40 €.



Esa misma semana, en Sevilla: 2,00 €.



Hoy, en León: 1,20 € con tapa que te aguanta la tarde.



Si evaluamos los sueldos medios anuales brutos de estas ciudades:

•Madrid: 31 000 €

•Sevilla: 26 000 €

•León: 25 000 €… — Álvaro Martínez | Finanzas en Español (@finanzasenesp) August 9, 2025

El salario medio anual en Madrid se sitúa en torno a los 31.000 euros brutos. Por su parte, en Sevilla es de 26.000 euros. Y en León, de 25.000 euros. En la capital de España se cobra más y la cerveza más barata se corresponde con el sueldo más bajo, pero ni mucho menos es algo proporcional.

Según los cálculos de Álvaro, con el salario medio podrías tomar unas 9.118 cañas al año en Madrid. Por su parte, en Sevilla, podrías disfrutar de hasta 13.000. Y en León, de unas 20.833.

Por ello, con estos cálculos estimados, pero muy definitorios se establece que en Madrid se paga más del doble por una cerveza que en León. Una situación que le parece especialmente sangrante y que hace dejar una reflexión final: "Madrid no es una ciudad, es un aeropuerto".

Este caso práctico ha generado multitud de reacciones en redes sociales. Muchos van en la línea de que los datos han sido exagerados, ya que, por ejemplo, consideran que es imposible tomarse hoy en día una caña por esos precios en León. Algo que para muchos no sucede "desde hace 15 años".

Otros, en cambio, aseguran que en Madrid las cañas no cuestan tanto. Si no que son los 'dobles' o 'tercios'. Y en general, muchos invitan a este experto a realizar sus comprobaciones con otras ciudades de España en las que los precios no paran de dispararse.