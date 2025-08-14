Herido un joven de 28 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas

Un joven de 28 años ha resultado herido tras ser apuñalado esta madrugada en el barrio madrileño de Puente de Vallecas. La agresión con arma blanca se produjo a las 4:30 horas de este jueves 14 de agosto en la calle Payaso Fofó, en el distrito de Vallecas.

Samur-Protección Civil ha atendido al varón con dos heridas por arma blanca. Una de ellas en el muslo y, la más grave de ellas, en el hemitórax izquierdo. El joven se encuentra estable.

Según han informado desde Emergencias Madrid, ha sido trasladado con preaviso al Gregorio Marañón. Agentes de la Policía Municipal de Madrid han escoltado el convoy hasta el hospital.

#Agresión en Puente de Vallecas con #armablanca.@SAMUR_PC atiende a un varón de 28 años con dos heridas, la más importante en hemitórax. Trasladado con preaviso al hospital con escolta de @policiademadrid.@policia investiga. pic.twitter.com/COIl4oQDIg — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 14, 2025

El suceso lo investiga en estos momentos Policía Nacional.

Otro herido grave

A su vez, hace unas horas se ha conocido que se encuentra en estado grave un hombre de 81 años en el municipio de Batres, después de ser atropellado por el coche que conducía su hijo mientras realizaba una maniobra en una rampa.

Según ha informado Emergencias 112, el vehículo bajaba marcha atrás en rampa en la calle del Gavilán y acabó arrollando al padre, que se encontraba detrás del coche, y terminó impactando contra un muro.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Summa 112 y atienden al herido, que presentaba una fractura de pierna, pelvis y mano y trauma torácico. Finalmente, es trasladado en helicóptero al Hospital Universitario 12 de octubre.

Además, también asisten a su mujer, de 78 años, que iba de copiloto en el coche junto a su hijo y que sufría un traumatismo craneoencefálico leve tras el impacto. Es trasladada al Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Por su parte, bomberos de la Comunidad de Madrid intervienen para derribar el muro contra el que impactó el coche al presentar riesgo de caída a la vía pública.