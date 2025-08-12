La semana 'caliente' de Getafe: incendios en tres naves industriales, uno de ellos "muy peligroso" con 100 desalojados

Los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción del incendio de una nave industrial en Getafe la madrugada de este lunes. 112 Comunidad de Madrid

Esta última semana, Getafe ha sido marcada por las llamas. Y es que hasta en tres ocasiones han tenido que acudir los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid a trabajar en la extinción de tres incendios que han asolado algunas naves industriales de la zona.

El primero de ellos fue en la madrugada del pasado lunes 4 de agosto. Un total de 12 dotaciones de bomberos consiguieron extinguir el fuego desatado en un tráiler de mercancías peligrosas, con sustancias tóxicas, corrosivas e inflamables como cloro y productos de laboratorio.

Así lo indicó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en su cuenta de X (antes Twitter). Fue en las inmediaciones de una empresa logística en el Polígono Industrial Los Olivos del municipio madrileño.

Los bomberos evitaron también la propagación del fuego por la nave, cuya fachada se vio parcialmente afectada. Por su parte, la Policía Local colaboró en la evacuación preventiva de unas 40 personas que estaban en las naves colindantes, que regresaron una vez ya se había controlado el incendio.

El segundo fuego se originó al mediodía del pasado jueves 7 de agosto en una nave de paquetería del polígono de Los Ángeles, en la calle Tenerías, tal y como informaron por redes sociales fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

12 dotaciones de #BomberosCM extinguen el incendio de un tráiler con mercancías peligrosas en Getafe.



Evitan la propagación a una nave, cuya fachada se ha visto afectada parcialmente.



Policía Local ha evacuado las empresas cercanas. Sin heridos.

Hasta el lugar se desplazaron un total de 16 dotaciones del cuerpo de bomberos. Según fuentes municipales, se piensa que pudo ser causado por un fallo eléctrico. También apuntan a la antigüedad de la construcción.

Asimismo, en ambos incendios no se registraron heridos, aunque el segundo sí provocó daños materiales.

Causas desconocidas

El tercero y último ha ocurrido en la madrugada de este lunes. En concreto, sobre las cinco y cuarto de la mañana, en una nave que albergaba grúas y maquinaria pesada ubicada en el número 2 del Camino del Canalizo, en las inmediaciones de la A-4, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad.

En esta ocasión, se desplazaron al lugar un total de 19 dotaciones de bomberos para colaborar en las tareas de extinción del incendio, que ha provocado el colapso de la nave industrial y ha generado una gran cantidad de humo, según ha publicado Europa Press. De hecho, han resultado calcinadas varias grúas y maquinaria pesada que se encontraba en las instalaciones.

En fase de remate y control el incendio industrial que se ha originado al mediodía en una nave de logística del Polígono Los Ángeles. Getafe.



📍 Getafe.#BomberosCM#SUMMA112@emergenciasCREM @policia

Policía Local de Getafe. pic.twitter.com/dXRPJggu4x — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 7, 2025

Como medida preventiva, desalojaron a unas 100 personas que se encontraban en el Gran Hotel Los Ángeles, ubicado en la parte posterior de la nave. Aunque, como en los dos anteriores, tampoco ha resultado herido nadie.

Este último ha sido calificado por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, como "muy peligroso", ya que han estado implicadas "sustancias peligrosas" como botellas de acetileno con un comportamiento "explosivo".

19 dotaciones de #BomberosCM han evitado que el incendio industrial de #Getafe afectara a un complejo hotelero cercano.



Como medida preventiva el hotel ha sido evacuado. Sin heridos ni afectados.



Siguen los trabajos de enfriamiento y remate de la nave afectada por el fuego.

En cualquier caso, ha explicado en declaraciones a los medios, las mismas han sido "monitorizadas y controladas por el Cuerpo de Bomberos". Según ha contado, a lo largo de la jornada del lunes se ha llevado a cabo el control de fuego, así como el de gases, humo y ventilación posterior tanto en la nave como en dicho complejo hotelero.

Por otra parte, las causas de estos incendios todavía se desconocen. Desde la Policía Nacional han señalado a Madrid Total que "de momento no se ha podido hacer la inspección ocular científica" debido a la "seguridad" de los agentes, por lo que todavía se están investigando los motivos.

Desde el Ayuntamiento de Getafe, por su parte, descartan que pudiera haber una posible relación entre ellos. Recalcan, además, la gran extensión de áreas industriales con las que cuenta el municipio: exactamente, 14 millones de metros cuadrados.