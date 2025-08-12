Nuevo incendio en Madrid: arden 10 coches en el parking del centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos
Los bomberos han pedido que las personas que estaban dentro del centro comercial permanecieran en su interior. El incendio está controlado.
El parking exterior del centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos (Madrid), ha sufrido este martes un incendio que se ha iniciado en un vehículo y se ha propagado a otros nueve, un incidente que no ha dejado heridos, según han indicado a Efe fuentes del 112.
El fuego se ha iniciado a las 19:20 horas en el parking exterior del centro y se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, que han controlado el incendio.
Además, han destacado que el fuego no ha afectado al interior del centro comercial, ni a las zonas de pasto o vegetación cercanas, por lo que no ha existido riesgo de propagación.
Incendio en Xanadú que acaba de producirse @112madrid1 (Móstoles - Arroyomolinos) coches ardiendo en el parking. @A3Noticias @atresmediacom @telediario_tve @telemadrid pic.twitter.com/wVNsR8zizQ— Markus (@MarkusDhang) August 12, 2025
Según han indicado desde el 112, se ha solicitado a las personas que estuvieran dentro del centro comercial que permanecieran en su interior y se ha pedido que siguieran las indicaciones de los equipos de seguridad.
Párking del centro comercial Xanadú, Madrid.— Jedaqui (@mysterybox40) August 12, 2025
El suceso será investigado por la Policía de Arroyomolinos, municipio madrileño donde está el centro comercial.