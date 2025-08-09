El infierno okupa de ruidos y trapicheo en una casa de Leganés: "No podemos ni abrir la ventana ahora en verano"

Los vecinos del barrio de Vereda de los Estudiantes, al sureste del madrileño municipio de Leganés, llevan años conviviendo con un grupo de okupas que usurparon una vivienda ubicada en la calle Cáceres número 5. Por eso, han iniciado una recogida de firmas para visibilizar su problema e intentar terminar de una vez por todas con el calvario de ruidos que viven a diario.

Sobre este problema, el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, afirma que el Consistorio solo puede hacer algo "de puertas para afuera" y pide, siguiendo lo que plantea el Partido Popular a nivel nacional, que las instituciones "puedan actuar" en casos en que los okupas hacen que la convivencia "sea difícil".

Pero lo cierto es que los vecinos de la zona están hartos. En la campaña que abrieron el pasado 22 de julio en la plataforma Change.org, que ya cuenta con más de 400 firmas, informan de que llevan "muchos años sufriendo las constantes molestias ocasionadas" por los okupas.

"Ha llegado a tal punto que es casi imposible descansar debido a los altercados nocturnos, los gritos, golpes y música alta en horarios inapropiados", explican

Detallan que, en muchas ocasiones, se despiertan "sin apenas haber podido dormir", para enfrentarse "a la jornada laboral": "Las llamadas a la Policía Local son innumerables; sin embargo, nos afirman que su intervención es limitada".

Una vecina que conoce el problema de primera mano relata a Madrid Total que por esos pisos ha pasado "muchísima gente": "Hace un tiempo se marchó una pareja que tenía problemas con el alcohol y discutían constantemente".

"Tras su marcha, hace menos de un año, ha llegado gente muy problemática que hace muchísimo ruido. Ahora en verano no podemos tener la ventana abierta porque hay ruido constante de madrugada", cuenta.

Apunta a que los vecinos que viven cerca del bloque ven cada día "un trasiego constante de gente" que "trapichea". "Nos hemos planteado que hay algún tipo de mafia que realquila los pisos del edificio que, al menos hace un tiempo, estaba embargado por el banco", detallan estas fuentes.

Por todo, exigen que el Ayuntamiento de Leganés "tome medidas urgentes para solucionar esta problemática": "Como vecinos de Leganés, tenemos derecho a vivir en un ambiente seguro y tranquilo. Necesitamos que se hagan cumplir las leyes y ordenanzas locales con respecto a la ocupación ilegal y la perturbación del orden público".

Miguel Ángel Recuenco afirma que, sobre este problema, "de puertas para adentro" quien puede actuar "es el propietario" del inmueble.

"La okupación va unida, normalmente, al incivismo. Por eso, desde el Partido Popular proponemos, a nivel nacional, que se pueda actuar desde las instituciones para proceder a los desahucios en casos en que las okupaciones llevan a una convivencia insana", explica el alcalde.

Apostilla que, como Ayuntamiento, solo pueden entrar en el inmueble "con una orden judicial" y que por eso actúan en todo lo que tenga que ver "de puertas para afuera".