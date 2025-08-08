"Lo que teníamos aquí era nuestra vida, de 30 años": la desolación del propietario del negocio incendiado en Madrid

Entre escombros y olor a quemado, Raúl, propietario de la empresa de paquetería arrasada por el fuego, resume el sentimiento de todo su equipo: "Lo que teníamos aquí era nuestra vida, de 30 años".

El incendio comenzó ayer a mediodía y, aunque pudo ser controlado hacia las cuatro de la tarde, todavía hoy los bomberos trabajan para sofocar los últimos puntos calientes. El techo está medio derrumbado y entrar en la nave sigue siendo peligroso.

El fuego se declaró sobre las 12 del mediodía, en una jornada que, según explica Raúl en Telemadrid, era completamente habitual. "Ayer era un día normal, de poco trabajo, sin ningún tipo de actividad especial", recuerda.

Las llamas se veían desde todos los puntos del polígono

El almacenero había salido a desayunar dejando una carretilla elevadora cargándose. Según las primeras hipótesis, se sospecha que las altas temperaturas junto a la situación de la batería pudo provocar el inicio de las llamas.

Dentro, la gran cantidad de papeles, sobres, libros y material publicitario hizo que el fuego se propagara con rapidez.

Bomberos apagando puntos calientes. Telemadrid

Las llamas alcanzaron hasta diez metros de altura y fueron visibles en todo el polígono. La proximidad de una empresa química encendió las alarmas. Y es que de haberse extendido, habría sido necesario desalojar la zona entera.

En el operativo participaron 16 dotaciones de bomberos procedentes de municipios como Parla, Móstoles, Getafe, Leganés, Las Rozas y Villaviciosa de Odón. Gracias a su rápida intervención, el incendio quedó controlado en unas cuatro horas, evitando una tragedia mayor.

Aun así, el impacto ha sido devastador para la empresa. Raúl explica que su negocio, una agencia comercial vinculada a Correos y Telégrafos, depende de este almacén para gestionar la mercancía de sus clientes.

"Aquí nosotros teníamos todo el material… lo que hacemos es mucho marketing directo y mandamos mucha de la mercancía a través de la paquetería de correo", detalla. Y es que sin este espacio físico, su actividad queda paralizada.

Gran incendio. Telemadrid

Pero el golpe es doble. A las pérdidas económicas, este propietario tiene que sumarle todo el peso emocional: "Después de 30 años que llevamos con la empresa… esto puede significar la pérdida sentimental de tu puesto de trabajo, es que el negocio se puede venir abajo", lamenta.

Y es que aunque por ahora es pronto para saber el alcance real de los daños, teme que algunos puestos de trabajo puedan perderse tras las grandes pérdidas que han sufrido. "Esperemos que no, vamos a intentar recomponer esto lo antes posible y que los clientes nos respeten alguna semana de retraso en los servicios".

Mientras tanto, la nave permanece acordonada y vigilada, a la espera de que sea seguro acceder para que la policía científica inicie su investigación.

Sin embargo, Raúl solo pide una cosa: "Pedimos facilidad al ayuntamiento, a los ingenieros, a todos… necesitamos continuar con la actividad lo antes posible".