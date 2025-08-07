Roberto, jubilado de Madrid, contundente con los cajeros: "Tendría que haber un disquete que hablara y dijera qué hacer"

Roberto, un jubilado de Madrid, espera su turno frente a un cajero automático con una mezcla de paciencia y resignación. Y es que no es la primera vez que se encuentra perdido frente a una pantalla llena de opciones que no entiende del todo.

Para él, la solución ideal sería "que hubiera un disquete que te hablara y te dijera los pasos que tienes que ir dando". Un comentario que, aunque suena nostálgico y hasta gracioso, refleja un problema muy real que afecta a muchos mayores.

Ellos defienden que cada vez que van a sacar dinero en efectivo es una aventura y que la complejidad de los bancos cada vez va a más, impidiéndoles avanzar al igual que lo hace la tecnología.

Juana intentando sacar dinero. Telemadrid

Sin embargo, parece que sus súplicas se han escuchado y los bancos han hecho cambios en sus métodos. La última normativa, la Ley 11/2023, obliga a que los nuevos cajeros incluyan mejoras como letras más legibles, instrucciones por voz, compatibilidad con audífonos, braille y una altura adecuada para personas con movilidad reducida.

Unos cambios que tal y como explica Juana, otra jubilada de la capital, en Telemadrid son más que necesarios para gente de su edad. No obstante, esta pensionista no cree del todo en el cambio, ya que según confiesa: "Creo que están haciendo algo, pero no sabemos lo que es, a lo mejor lo ponen más pequeño en vez de más grande".

Y es que ya no aguantan más con esta situación: "Es muy complicado, hay palabras que no se entienden, la letra es muy pequeña y tampoco se entiende y tenemos que pedir siempre ayuda de dentro para que salgan, por lo que están trabajando más fuera que dentro".

Pues ella, como muchos otros, cada vez que va al banco necesita ayuda para sacar dinero, ya que a pesar de todos los avances, se siente igual de perdida frente a la pantalla.

No es algo fácil para los más mayores. Istock

Roberto coincide con ella. Él también asegura que no es nada fácil para las personas mayores, y por eso insiste en que la mejor solución sería que el propio cajero explicara paso a paso lo que hay que hacer.

A día de hoy, aún quedan en funcionamiento unos 47.000 cajeros antiguos en España, que seguirán operando durante varios años. Mientras tanto, los nuevos van llegando poco a poco, pero su uso todavía genera dudas entre los mayores.

Además, la reducción de oficinas bancarias no ayuda. Hace unos años había más de 45.000 sucursales en todo el país y ahora quedan menos de la mitad.

Eso significa menos personal disponible y menos apoyo para quienes necesitan una mano con los trámites más básicos, como sacar efectivo.

Es por ello que, con estas nuevas medidas, este sector de la población espera recibir facilidades para que cada vez que tengan que hacer una gestión no se sientan incapaces cada vez que se ponen a mirar una pantalla.