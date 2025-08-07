La desgracia de la repartidora de Retiro: la arrolló un hombre "que parecía bebido" cuando sacaba un paquete del maletero

El vehículo que ha causado la muerte a la repartidora de fruta. Jesús Soler

Los clientes que se encontraban a última hora de la mañana del miércoles tomando algo en la terraza de un bar ubicado en el 159 de la calle Doctor Esquerdo, en el madrileño distrito de Retiro, no paraban de repetir una frase: "Es increíble lo rápido que te cambia la vida por un accidente".

No paraban de comentar el atropello mortal que tuvo lugar en esa ubicación hacia las 11.40 horas, cuando la empleada, que suministraba frutas y legumbres al restaurante de la citada dirección, fue arrollada mientras sacaba la última parte del pedido del maletero de su coche.

"Ha sido una desgracia. Ella estaba cubriendo los días de vacaciones de la persona que reparte habitualmente. Había llevado una parte del pedido a la cocina y dijo que le faltaban por traer un par de cosas más. Se ausentó y al ver que no aparecía de nuevo, los del restaurante salieron a ver qué pasaba", cuenta un cliente habitual que presenció el suceso.

#Atropello mortal en Doctor Esquerdo, #Retiro.



Una mujer es atropellada cuando estaba cogiendo algo del maletero de su coche. @SAMUR_PC ha realizado maniobras de #RCP pero finalmente ha confirmado el fallecimiento.



Investiga lo ocurrido @policiademadrid. pic.twitter.com/YMyHGuvYr5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 6, 2025

Varios clientes que se encontraban en la terraza del bar cuentan que "todo sucedió muy rápido" y que los servicios de Emergencias aparecieron "a los pocos minutos".

Relatan que el conductor que había atropellado a la repartidora se bajó "en un extraño estado": "Su apariencia era como si hubiera consumido algún tipo de sustancia".

La Policía Municipal de Madrid, responsables de la investigación que está en curso para esclarecer todos los detalles del suceso, no confirma a Madrid Total el resultado de la prueba, pero sí informan de que, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de escenarios, se realizó el control.

Además, será la investigación la que desvele todos los detalles del atropello mortal, pero podría tratarse de un nuevo accidente laboral en la Comunidad de Madrid.

Hacia las 11.40 horas, un Suzuki Jimny color gris oscuro impactó contra la parte trasera de un Smart rojo y blanco justo cuando la empleada se encontraba descargando la mercancía.

Cuando los sanitarios de Samur llegaron al 159 de la calle Doctor Esquerdo, la mujer entró en parada cardiorrespiratoria.

Policía Municipal y Samur en el lugar de los hechos. Emergencias Madrid

Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante media hora, pero finalmente tuvieron que confirmar el fallecimiento de la víctima.

Según informó un portavoz de Emergencias Madrid, un psicólogo del Samur acudió al domicilio de la víctima a dar la triste noticia.

Por otro lado, el conductor del vehículo que arrolló a la mujer quedó a disposición de la Policía Municipal de Madrid tras el suceso.

Mientras tanto, los vecinos y los testigos del suceso lamentan la muerte de la empleada y apuntan a que sería "conveniente aumentar los controles de velocidad en la calle Doctor Esquerdo".

"Ha sido un accidente, pero sí es cierto que muchos coches no van a 50 kilómetros por hora en esta calle. Sería prudente poner algún radar o cámara para controlar la velocidad y prevenir", concluye una vecina de la zona.