Una empresaria de Madrid rompe a llorar tras cerrar su negocio: "Me he hundido, no tengo energía para seguir"

El 5 de enero de 2025, el Castillo de Manzanares el Real cerró al público tras ser devuelto a su propietaria, la duquesa del Infantado. Este castillo significa mucho para el patrimonio del pueblo, pues es Bien de Interés Cultural. Pero también para su economía.

El castillo atraía una gran cantidad de turistas al municipio madrileño, por lo que su cierre ha afectado a numerosos negocios. Los hosteleros y comerciantes piden que se solucionen los trámites burocráticos entre las autoridades locales y regionales.

Emperatriz Aedo, presidenta de la Asociación de Empresarios de la localidad y propietaria de una cafetería, ha hablado con el programa Buenos días de Telemadrid.

La empresaria define la situación de todos los autónomos como "confusa": "El ayuntamiento dice que es responsabilidad de Madrid que abran el castillo para la licencia. Y del lado de Madrid dicen que es responsabilidad del Ayuntamiento de Manzanares".

La gravedad del asunto se refleja en el cierre de tiendas y empresas. "Ha ido a cero. Se nota muchísimo, cierres, traspasos absurdos. Ese castillo ha bajado muchísimo la facturación a todos. Nos afecta a todos", señala la hostelera.

Emperatriz Aedo está sufriendo este problema de primera mano. Abrió una cafetería e invirtió mucho dinero con su familia, hasta que cerró el castillo: "Yo he cerrado ya directamente, me he hundido".

La empresaria no ha podido aguantar las lágrimas y se ha emocionado en pleno directo: "Estoy en proceso y todavía emocionalmente me estoy recuperando. Es toda la inversión que tenemos como familia".

Emperatriz está liderando esta lucha prácticamente en solitario, pues es la única que ha querido ponerse al frente de la Asociación de Empresarios de Manzanares El Real. "Nadie quería ser presidente y habían paralizado la asociación", relata.

"Hice con mi marido los documentos y todo para activarla otra vez porque iba a desaparecer. Eran 100 páginas. Y ahora estoy en esta posición. Pero yo no tengo la energía para seguir", expresa.

La empresaria ha mandado un mensaje de unidad y ha pedido ayuda a todos los negocios de la localidad: "La solución pasa por la unión. Todos los comercios de Manzanares estamos defendiendo el pueblo. Por favor, por si no nos ven unidos. Les estoy representando por voluntad y corazón. Este es el inicio para continuar y que esto florezca, unámonos".

Pedro Carrero, propietario de La Charca Verde, también ha dado la cara en Telemadrid: "Nos tienen en una situación desesperada. El pueblo es conocido mundialmente por el castillo y el principal turismo de comidas al mediodía se deriva del castillo".

Este hostelero cuenta cómo una pareja de turistas, al ver el castillo vacío y tras un rato en una terraza, les dijo esto: "Nos vamos a otro pueblo porque aquí ya no tenemos nada que hacer".

El programa también ha hablado con una vecina del municipio, que asegura que "han llevado al límite al comercio y a la hostelería que vivía del turismo" y que en el pueblo "no hay otra cosa, no tiene una industria ni una fuente de ingresos que no sea el turismo".

"Hay una parte de la población y del gobierno que no quiere el turismo, que quiere que sea un pueblo-dormitorio y estamos otra parte que hemos vivido de este asunto", zanja.