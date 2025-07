Un viudo de 90 años se va de viaje y al volver descubre que hay okupas en su casa: "Ellos mismos llamaron a la policía"

Agustín, de 90 años y viudo, salió de su casa de Getafe hace unas semanas para visitar a su hermana en Toledo. Lo que no imaginaba era que al volver se encontraría su casa ocupada por unas personas que, para colmo, fueron las que llamaron a la policía cuando su familia intentó recuperarla.

Fue uno de sus nietos quien se dio cuenta de lo que estaba pasando. Fue a recoger el correo como hace cada cierto tiempo cuando su abuelo no está, y al llegar se encontró con la cerradura cambiada y ruido dentro del piso. "Había gente dentro de la casa. Me quedé que no sabía cómo reaccionar", decía el joven todavía sorprendido.

En vez de llamar directamente a la policía, la familia intentó buscar una solución rápida. "No llamamos porque queríamos ver cómo solucionarlo rápido, por nuestra cuenta, y llamamos a un mediador".

Una situación surrealista para Agustín

Sin embargo, todo se paralizó cuando los propios okupas fueron quienes llamaron a la policía, tratando de hacer ver que llevaban allí mucho tiempo viviendo.

Tal y como explica el nieto de Agustín en Telemadrid, los okupas "intentaron demostrar a la policía que llevaban ahí tiempo y engañaron a los vecinos diciendo que mi abuelo les había alquilado el piso".

Parece que estas personas presentaron a los agentes un contrato de alquiler falso y un vídeo donde simulaban una mudanza para intentar que colara.

Tres días después, los okupas ya han sido expulsados de la vivienda y hay cuatro personas detenidas. No obstante, Agustín lo ha perdido todo.

La víctima se encontraba de viaje. Telemadrid

Y es que cuando su familia ha entrado al piso, se han encontrado con que está destrozado. "La casa está completamente vacía, imagínate una persona con 90 años que lleva aquí 50 viviendo, llena de recuerdos, y está totalmente vacía", dijo el nieto muy afectado.

Lo más preocupante es que no eran okupas cualquiera. Dentro del piso había cuchillos, hachas y dos perros peligrosos.

Y es que tal y como denuncia el joven, "son personas peligrosas y reincidentes, la cosa no va a quedar aquí, que van a seguir haciendo a lo que se dedican, allanar, robar y estafar".

Además, uno de los okupas está en busca y captura, y otro tiene una orden de extradición. Aunque hay detenidos, el nieto cuenta que ya están en la calle.

"Mañana tenemos la vista y ellos ya están en libertad", explicó ante las cámaras de Telemadrid, sin entender cómo puede pasar algo así.

Ahora la familia intenta recuperar no solo lo que se ha perdido materialmente, sino también la tranquilidad. Agustín está muy afectado. Después de toda una vida en ese piso, volver a él y encontrarlo vacío y revuelto ha sido un golpe difícil de olvidar.