La piscina con más reformas de Madrid, inundada por las críticas: "Una vergüenza, hay un vigilante increíblemente racista"

Pocas zonas hay en España donde sea más difícil pasar el verano que en Madrid. La capital de España se convierte durante varios meses en un auténtico horno del que es casi imposible escapar. Por ello, muchas personas viven con la necesidad de escaparse a lugares donde poder refrescarse.

Cuando no se pueden realizar viajes a la playa, muchos aprovechan para hacer esas pequeñas excursiones a zonas de interior donde se permite el baño. Sin embargo, la salida más sencilla que tienen los madrileños es aprovechar sus ratos libres para poder ir a la piscina.

No obstante, esto no siempre es posible, ya que estos recintos, muchos de ellos municipales, están siendo objeto de críticas frecuentes. En la mayoría de ocasiones porque se encuentran masificados y es imposible comprar una entrada para pasar la mañana, la tarde o el día entero.

Y en otras porque el estado en el que se encuentran las instalaciones hace imposible que las personas puedan hacer uso de las mismas. Por ello, en las últimas semanas se han multiplicado las críticas hacia varias piscinas que, por unos motivos u otros, han sido noticia.

Uno de los ejemplos más claros es la del Centro Deportivo Municipal El Quijote, una piscina que durante años estuvo cerrada por reformas, generando el descontento de los vecinos de la zona. Sin embargo, ahora que se encuentra abierta, la situación no ha ido a mucho mejor.

Críticas a la piscina de El Quijote de Madrid

De hecho, una de las críticas que más se sucede precisamente es que el nuevo estado que presenta no tiene nada que ver con lo que era hace unos años. Tanto es así que muchos lamentan los nuevos cambios. E incluso hay quienes cargan contra parte del personal.

La piscina del Centro Deportivo Municipal El Quijote se encuentra situada en el número 1 de la calle Numancia. Estas instalaciones suponen uno de los puntos más visitados e importantes del distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid.

Y es que para muchos, estas piscinas estaban entre las más espectaculares de la capital. Sin embargo, tras varios años de reformas, los trabajos realizados no convencen a casi nadie. Y se podría decir que cada verano presentan un aspecto peor y son objeto de más críticas.

Actualmente, la mayoría de las polémicas que generan estas piscinas van en relación a una parte muy importante de dichas instalaciones. Concretamente, la parte que en teoría está habilitada para poder poner las toallas y tomar el sol. Sin embargo, día tras día recibe comentarios en contra.

"El césped de esta piscina es vergonzoso, aparte de que hay poco espacio para toallas, está el 50% encharcado y embarrado. Me parece que ya se paga bastante por la entrada para que hagan un buen mantenimiento y se pueda disfrutar de las instalaciones". Esto decía una usuaria, notablemente enfadada por la situación.

Y es que el estado actual de esta piscina no parece convencer a casi nadie: "Vergonzoso el mantenimiento de esta piscina. De los arbolitos que plantaron 'de adorno' hace dos años quedan como un 10%. Y el césped... ¡Madre mía el césped!. Por llamarlo de alguna manera...".

"Pero, ¿qué contrata se ocupa de inundar esto? Que además a la semana de abrir la piscina ya estaba amarillo. A las personas que dicen que esta piscina es maravillosa, les invitaría a buscar fotos de la que nos quitaron en 2018. Han tardado 5 años para abrir la nueva, mucho más pequeña".

Son varios los usuarios que concuerdan en que estos supuestos trabajos de mejora no han conseguido mejorar la situación de la instalación, sino todo lo contrario. "He vuelto a la piscina de El Quijote después de seis años y he visto con auténtico pesar que han destrozado la piscina".

Además, la polémica está rodeando a esta piscina recientemente no solo por sus cambios o por el estado de su césped, sino también por el supuesto mal comportamiento de uno de sus empleados, quien está recibiendo fuertes acusaciones por parte de varios usuarios.

"Tienen trabajando a un vigilante increíblemente racista, que insulta a los chavales racializados que quieren entrar o les pone pegas absurdas, poniéndose agresivo incluso sin venir a cuento. Una vergüenza la verdad".

Comentarios como este no paran de sucederse, añadiendo un punto negro más a una de las piscinas más criticadas de Madrid en la actualidad. "Yo ya he estado en esta piscina más de una vez. Pero hoy nos hemos encontrado una persona de seguridad violenta, racista, homófobo...".