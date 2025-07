Rubén, fan de Jennifer López, crítico con el retraso del concierto: "Siguen en el escenario con una doble"

Este domingo Jennifer López hacía vibrar el Movistar Arena de Madrid en una cita en la que ha reunido a más de 15.000 personas que agotaron las entradas hace semanas.

Una noche marcada por la expectación, la energía y el brillo de esta artistaza que no se libró de recibir alguna que otra crítica tras pisar con fuerza el escenario.

A pesar del calor que atrapaba a la capital, todo apuntaba a una noche inolvidable. Con su gira Up All Night, JLo regresaba tras más de cinco años sin visitar la ciudad.

La cantante en Madrid. GTRES

El escenario, plagado de luces, pantallas, plataformas móviles y una docena de bailarines, prometía un show a la altura de su carrera.

Sin embargo, no todo salió como muchos esperaban. Y es que tal y como explica Rubén, uno de sus fans en redes sociales, el concierto se retrasó casi media hora, generando gran inquietud entre los asistentes.

"Jennifer López con 20 min de retraso en Madrid, de momento, mientras siguen probando ventiladores en el escenario con una doble de pelo", escribió este chico en su perfil de X, dejando entrever la realidad de lo que estaban viviendo en directo cuando nadie sabía qué estaba ocurriendo.

La artista apareció finalmente pasadas las 21:25, con toda su energía, vestida de dorado y rodeada por todos sus bailarines.

La fiesta arrancó fuerte con On the Floor y Save Me Tonight, y poco a poco fue conquistando al público. "¿Cómo se siente, Madrid?", preguntó en español nada más saludar, despertando los gritos de los fans.

El concierto empezó casi media hora tarde. GTRES

Una bienvenida que hizo olvidar a sus seguidores más molestos el mal rato que muchos pasaron esperando la gran aparición bajo las altas temperaturas.

Conforme pasaba la noche, el resto del concierto se veía que estaba a la altura: siete cambios de vestuario, versiones de sus temas más icónicos, referencias personales a su vida sentimental e incluso un momento emotivo con Wreckage, canción que dedicó a sus hijos.

Jennifer López demostró que a sus 56 años sigue siendo una estrella imparable. Y ahora, tras su paso por Madrid, la cantante continuará su gira por Barcelona, Bilbao y Tenerife, antes de recorrer Europa y Asia.

Unos conciertos en los que espera brillar igual o más que en este, para seguir siendo como ya es para muchos, una diva indiscutible.